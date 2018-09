Minister Lampe a duna oido na preocupacionnan reinante

Despues cu Parlamentario Alan Howell a informa Minister di Enseñansa riba e situacion unda cu studiantenan lo a perde aña escolar debi na falta di cupo, el a haya oido for di e mandatario rapidamente y ta algo cu e ta aprecia.

Ta asina cu miembro di Fraccion di POR den Parlamento, Alan Howell a expresa su preocupacion grandi aproximadamente un siman y mey pasa despues di a haya varios yamada di hopi mayor y studiantenan unda el a wordo informa cu no tin mas luga pa inscribi pa middag y avond MAVO, muy specialmente klas 4 como tambe na EPI.

El a bisa enfaticamente cu no por ta asina cu nos muchanan ta keda sin bay scol pasobra klasnan ta yen. Pa loke ta trata educacion semper mester tin un solucion y cu no por laga nos hobennan riba caya, promoviendo asina mas ‘drop outs’ siendo cu esaki ta algo cu tin un prioridad grandi den maneho di enseñansa di Gabinete Wever-Croes.

E ta considera cu contrario na loke ta sosodiendo na e momentonan aki, loke mester ta haci ta percura y stimula nos mucha y hobennan pa bay scol pa asina nan por tin un bon futuro.

Mirando e situacion aki, Parlamentario Howell a tuma contacto cu ministerio di Minister Rudy Lampe y a informa riba e situacion aki. E minister di Enseñansa a comparti posicion di Howell y a tuma e decision cu lo tin oportunidad pa inscribi pa middag/ avond Mavo pa di 3 biaha dia 12 di september 2018. E inscripcion aki lo tuma lugar parti atardi.

Alan Howell a indica cu a pesar cu scol ta cuminsa 3 di september 2018, ta gradici minister Lampe pa scucha y cumpli cu peticion di mayornan, studiantenan y di su persona. “Together we can make it better”.

