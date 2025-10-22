Recientemente Minister di Vivienda y Infrastructura y Telecomunicacion Rene Herdé den un encuentro cu ehecutivonan di Dienst Landmeetkunde en Vastgoedregistrastie (DLV) a ricibi update di e trabaonan cu ta tumando luga na e momento aki pa restructura e departamento.
E mandatario a enfatisa riba e situacion cu ta bin ta tuma luga pa basta aña caba, caminda e departamento a keda neglisha, a bay atras den personal, como den automatisacion.
Minister Herdé a indica e departamento su importancia den economia, registracion di propiedad, claridad riba uzo di tereno di pais Aruba ta indiscutibel y hasta crucial!
Na e momento aki ta den proceso di renobacion/restructuracion di henter e departamento, tanto di e organisacion, den su personal como automatisacion. A hiba combersacion un biaha mas cu e compania encarga cu programa nobo cu lo hiba e nomber “Tereno”. Ehecutivonan di DLV tin e tarea di automatisa tur servicio di DLV, pa asina brinda na e comunidad/comercio/ propietarionan cu ta haci uzo di nan servicio, uno mas eficiente posibel.
Intencion ta pa yega na un servicio caminda cu for di oficina/cas por ricibi informacion desea. Ta premira cu e proceso aki lo ta cla den comienso di 2026.
Guershon Nahr, Chief executive Officer di DataAxis tambe a duna su bista riba e proceso di automatisacion cu ta tumando luga. E ta un honor pa nan ta forma parti di e trayecto aki, caminda lo trece eficiencia den e cadena completo di landmanagement, pa cada hende por yega mas lihe na su cas y pa e stakeholdernan di DLV tambe por haya nan informacion mas lihe.
Meta cu ta trahando duro riba dje ta structura tur data y trece eficiencia den e proceso pa asina DLV por duna un miho servicio. Na januari 2026 lo lansa e programa “Tereno” y DLV lo duna e servicio na su stakeholder/clientenan cu hopi mas eficiencia.
Louis Boekhoudt, waarnemend directeur di DLV tambe a elabora un poco riba e proceso di automatisacion tumando luga. E parti di registracion administrativo hipotecario, cual ta un proyecto cu lo bay reemplasa e app cu ta outdated caba na e momento aki. “Tereno” lo ta e servicio automatisa, un app cu na e momento aki ta den man di DataAxis, cu ta gosa di confiansa completo di DVL pa cu su implemenatacion y cu lo satisface den su servicio na e clientela.