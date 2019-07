Minister Glenbert Croes ta aplaudi e iniciativa di Renaissance pa hunto cu DPL busca 30 trahador

Minister Glenbert Croes ta cuminsa cu gradici e famia di Renaissance Beach Resort & Casino kendenan mescos cu Aruba Aloe Balm, a opta pa cera lazo di cooperacion cu Departamento di Progreso Laboral. E cooperacion cu Renaissance ta encera oportunidad pa trabou pa 30 trahador local den e posicion di ‘room attendant’. Ademas di e salario mensual, Wind Creek ta ofrece su empleadonan multiple beneficio laboral secundario cu ta ehemplar y admirable pa un compania local.

Desde cu Glenbert Croes a haya e encargo di Minister di Asunto Social y Labor, el a pone un paro inmediato na e maneho anterior. El a anuncia un maneho anti-ontheffing y pro-trahadornan local. E cambio aki a trece hopi resistencia cu ne pasobra hopi cu anteriormente nunca a pasa un toets na DPL, awor mester a cumpli cu ne. Y hopi cu a custumbra cu e maneho anterior anti-local, mester a cambia nan ‘mindset’ y realisa cu awor tin otro Minister, otro Gobierno, otro maneho y cu nos hendenan local ta prome.

Mientras tanto Aruba por a mira su beneficionan, tasa di desempleo ta bahando. Y corectamente manera Minister a declara anteriormente, ainda e ta halto pero e ta bahando. E maneho ta dunando su fruto. E mandatario den esfuerso cu DPL, ta percurando pa localnan haya trabou prome.

Pues di e mandatario su banda tambe ta sali e yamada na tur cu ta desea un cambio real y positivo den su bida, e oportunidad cu Wind Creek/Renaissance ta ofreciendo ta unico, cu un serie di beneficionan.

Actualmente DPL ta ehecuta un maneho di admision mas estricto, transparente, responsabel y confiabel pa por brinda e trahado local e oportunidad prome. Finalmente DPL ta comprometi pa sigui stimula participacion laboral y ta gradici y aplaudi Renaissance Beach Resort y su operador Wind Creek pa e oportunidad aki pa traha den colaboracion cu DPL, stimulando y ofreciendo nos hendenan local e oportunidad unico pa traha cu un cadena hotelero di gran renombre y prestigio, cu no solamente ta enfoka ariba e comodidad di nan huesped, como tambe ta comprometi pa inspira, motiva y guia e empleadonan pa crece den nan funcion di trabou.

DPL ta anuncia cu ainda tin e oportunidad pa aplica na su oficina Sero Blanco. Por pasa libremente den siman entre 7:30 am – 11:30 am pa registra. Parti mainta no mester di cita pa registra y/o aplica. No lubida riba un ID valido y/o un extracto di Censo di Fl.5,=.

Pa mas informacion bishita pagina di “Facebook” Departamento di Progreso Laboral Aruba. Awor tambe por comunica y traha cita haciendo online haciendo uzo di e “Info Center” di e pagina di “Facebook” di DPL.

