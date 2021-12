Minister Glenbert Croes diamars ultimo durante su rueda di prensa, a anuncia cu WEB Aruba NV y EAGLE LNG a yega na un acuerdo y cu dia 9 di december lo tin e ceremonia di e firmamento durante un rueda di prensa na Nicolaas Store. Un iniciativa cu a cuminsa ya caba for di 2016 sin cu nunca a logra cristalisa. Pero tabata na 2020 cu Gabinete Wever Croes 1, bou liderazgo di nos Minister President encarga cu Energia, a cuminsa cu proceso di un “Request for Expression of Interest” pa cu sea un posibel reapertura di nos Refineria of otro industrianan alternativo. Durante e proceso aki diferente opcionnan a bin riba mesa. Y despues di un proceso scrutinario, EAGLE LNG a wordo scogi pa sigui negocia cu ne pa posibel introduccion di gas aki na Aruba.

E proyecto di LNG ta di vital importancia pa Aruba. Y awe orguyosamente Gobierno di Aruba por anuncia cu WEB Aruba NV y EAGLE LNG a yega na un acuerdo pa cambia Aruba for Heavy Fuel Oil pa LNG (Liquid Natural Gas).

EAGLE LNG ta bay inverti alrededor di $110 miyon dollar. 200 miyon florin cu EAGLE LNG ta inverti den e infrastructura di proyecto aki pa Aruba por ricibi gas natural.

Kico e ta significa pa Aruba:

Pa Aruba e ta di vital importancia. Pa WEB Aruba NV e lo significa pone un fin na uzo di Heavy Fuel Oil. Ora nos ta papia di proteha nos Medio Ambiente, ora nos ta papia di stabilisa tarifa di awa y coriente, ora nos ta papia di yuda WEB opera a base di procesonan mas limpi y eficiente cu lo yuda e operacion di WEB enormemente den p.e. gastonan di mantencion, LNG ta di vital importancia.

Cu e acuerdo aki, WEB Aruba NV lo cumpra gas na un prijs historicamente mucho mas abou cu WEB a yega di cumpra na Heavy Fuel Oil, garantizando y stabilisando un prijs di awa y coriente sumamente beneficioso pa henter nos comunidad.

Pero ademas cu e ta di vital importancia pa WEB Aruba NV, e ta di suma importancia tambe pa RDA. Awo cu EAGLE LNG a yega na un acuerdo cu WEB Aruba NV, e negociacionnan ta cuminsa pa loke ta trata e inversion di e infrastructura cu lo bin riba tereno di RDA.

Cu introduccion di LNG na Aruba nos ta rumbo pa introduccion di Hidrogeno na Aruba.

E transicion ta di Heavy Fuel Oil pa LNG tin como e meta final di yega na Hidrogeno. Pero nos tin un caminda pa cana di transicion. Un di e decisionnan di mas importante cu nos ta tumando ta di laga Heavy Fuel Oil y Diesel pa pasado unda cu lo uza e LNG como e ‘transition fuel’. Y esaki combina cu e energia alternativo manera energia solar y di biento, lo suminstra WEB tur e energia cu e mester, rumbo introduccion di Hidrogeno cu ta e meta final.

Nos ta transformando nos Pais, haciendo Aruba un isla mas limpi, pa nos mes y nos futuro generacionnan stabilisando tarifanan di awa y coriente pa henter comunidad cumprando e gas for di EAGLE LNG.

E proyecto aki ta trece nos mas cerca tambe di un posibel reactivacion di nos Refineria cu tambe mester wordo opera riba energia limpi y alternativo, cu tecnologia moderno protehiendo nos medio ambiente a base di gas.

E acuerdo aki cu EAGLE LNG, ta crea un industria adicional pa Pais Aruba esta di por bay haci ‘bunkering’ pues almacenimento di gas aki na Aruba convirtiendo Aruba como e puerto unda p.e. Cruseronan por abastace nan necesidadnan. Aruba por bira e ‘tankstation’ den Caribe pa suministro di gas.

E cantidad di cuponan di trabou cu e lo genera cu construccion di e planta lo ta alrededor di 200. Nos lo tin e EAGLE LNG desk na DPL disponibel pa intermedia pa nos hendenan local y nos contratistanan local bin na remarca prome. E lo no ta manera den pasado cu ta un compania so ta haya tur trabou na refineria. NO!

Tur lo haya un fair chance aki na Aruba pa nos haya e spin off economico cu nos Pais mester di dje.

Minister Glenbert Croes: “E ta un proyecto sumamente importante pa un Aruba cu ta stima su medio ambiente, cu lo produci energia a base di energia limpi.”

