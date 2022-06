Tin diferente interesadonan nobo cu a expresa nan interes den e area di Refineria. E proceso aki ta andando y RDA a cuminsa cana e caminda di pre-screening di e companianan cu a expresa nan interes. Esaki ta inclui invitacion pa reunion. Pidi nan tur informacion, full disclosure di entre otro nan propuesta di Proyecto y e asina yama KYC– Know Your Client etc.

Di awor pa fin di luna varios grupo lo ta biniendo Aruba pa reunion cu e comite negociador y mi persona como Minister di Energia. Durante e reunion cada grupo lo mester presenta nan plannan definitivo elabora y detaya. E proceso aki lo termina fin di Juni.

Den luna di Juli e comite negociador di RDA lo haci nan evaluacion conforme e National Energy Policy y e meta di Gobierno di Aruba manera acorda pa MEP y RAIZ. Tambe lo evalua e credibilidad di cada grupo, nan capacidad y trayectoria. Lo evalua e vision di e propuesta. Y lo evalua e capacidad financiero verificabel.

Pa mas tarda Augustus ta premira y desea di por yega na un decision con ta bay desaroya e zona di Refineria.

Nos meta ta desaroya e zona di Refineria como un sector di Energia cu mester cumpli cu nos roadmap pa yega na e acuerdo di Paris pa aña 2050.