Minister Glenbert Croes: Nos ta ampliando y suavisando e exigencianan di FASE pa purba yuda lo mas hopi hende cu ta posibel

13 di Juni proximo ta exactamente 3 luna cu Aruba a wordo conmovi cu e noticia di e prome caso di COVID19 na Aruba.

Un noticia cu a impacta tur hende, cu a pone Gobierno den un situacion inespera. Nos tur tabata testigo con manera efecto di domino, un pa un tur hotel, tur restaurant, tur negoshi mester a dal luz paga. Coronavirus a yega nos isla.

Ni un paar di dia despues di e prome anuncio di caso di COVID19, Minister Glenbert Croes a anuncia a ayudo social den forma di FASE. Un ayudo cu a cuminsa di practicamente nada pa despues coy forma manera cu FASE ta awe. Asina mes, tur dia tin cambio, tur dia tin adaptacion, tur dia ta suavisa e exigencianan pa purba yuda mas hopi hende cu ta posibel. E crisis aki a afecta 16 mil hende cu a aplica pa FASE/ZZP. Minister Glenbert Croes ta enfatisa cu NO tin un lista di negativo pasobra tur aplicacion ta wordo constantemente reevalua.

E mandatario a continua splicando, pa cumpli cu transparencia den FASE, di con e procedura ta, pa asina un y tur ta na altura di e proceso di comienso cu bo aplica te fin ora di pago di FASE.

E mandatario ta consciente cu tin hopi critica y ta gradici tur grito di critica pasobra tur ta un grito pa ayudo y FASE, su Ministerio y Gobierno di Aruba t’ey pa yuda un y tur. Ningun hende a premira e crisis aki. Ningun hende por a predeci e embergadura di e crisis aki cu a afecta tur hende directamente. E crisis aki a afecta hasta esunnan cu a keda cu trabou. Y mescos cu Gobierno a sali actua di biaha cu anuncio di FASE, asina tambe Gabinete Wever Croes regularmente ta ampliando, suavisando criteria y exigencia di FASE pa purba acomoda y yuda lo mas hopi hende cu ta posibel. P’esey a bin cu FASE, pa yuda tur hende cu a perde entrada pa via di e crisis ocasiona pa COVID19.

Durante rueda di prensa Minister Glenbert Croes a haci un presentacion amplio cu cifranan. Manera e mandatario a publica: tabatin 13.093 aplicacion di cual ainda tin 1851 incompleto. Un total di 1932 a aplica dos biaha of mas. Entre luna di april y juni un total di 11.700 pago a keda efectua. Mas o menos 6000 hende cu inicialmente a haya FASE a bay over na Loonsubsidie.

Te cu e dia di awe 11.089.694 miyon a wordo paga na FASE cual pago ta ser efectua pa Directie Financiën despues di pasa su control stricto y rigoroso. Algun pago ta bay cash pa esunnan cu no tin un cuenta bancario cual ta sosode directamente via Departamento di Asunto Social.

Pa loke ta trata FASE/ZZP – comerciante independiente sin trahado, den e sector aki a conoce un total di 2955 aplicacion di cual 858 tabata dobel, 1460 ta incompleto.

Pues di nos banda e apelacion, yuda nos yuda bo pasobra nos kier yuda bo. Abo di bo banda cumpli cu manda tur e rekisito y exigencianan pa nos por yuda bo lo antes posibel.

Minister Glenbert Croes a termina haciendo un apelacion firme y fuerte riba e consciencia di nos hendenan: no kere cu pasobra nos tin 0 caso di corona esey kiermen cu nos a sali di e crisis. Ainda tur hotel ta cera. Ainda mayoria restaurant ta cera. Ainda tin hopi negoshi cu ta cera. Esunnan cu a habri mes, no ta draai manera antes mas pasobra e cantidad di hendenan cu tin un entrada ta hopi menos cu prome cu e crisis. Y esunnan cu ainda tin entrada ta ganando menos cu anteriormente. Pues Aruba ta den crisis y nos pueblo mester di un consciencia nobo pa hunto nos sobrepasa e temporada dificil cu nos ta bibando. Ban pone nos miho pasionnan hunto pa crea e Aruba nobo.

Aruba tin un oportunidad unico pa renace den e Aruba nobo cu nos tur ta desea. Un biaha mas nos tin nos destino den nos man pa crea e Aruba cu nos ta desea di laga como herencia pa nos yiunan, un herencia cu nan por ta orguyoso di dje. E biaha aki nos lo no ta cuminsando for di 0 pero for di experiencia cu 34 aña di Status Aparte a duna nos.

