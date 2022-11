Durante tratamento di presupuesto e siman aki den Parlamento, Minister di Labor, Energia y Integracion Glenbert Croes a contesta varios pregunta relaciona cu energia renobabel. Parlamentario Arthur Vallejo a puntra si e parke di molina di biento lo bay conduci cu ta baha prijs di awa y coriente, pa cual Minister Croes a contesta afirmativo.

Minister Croes a inicia bisando cu e ta entusiasma cu e proyecto di parke di molina di biento y ta sumamente contento cu e “expression of interest” cu a tuma luga. Awor aki ta bayendo pa e proximo fase. “Mi ta kere cu entre Eagle LNG y e parke di molina di biento, nos ta riba bon rumbo pa cumpli cu e acuerdonan di Paris.”

E tema di energia renobabel y e decisionnan cu ta tumando awo, ta hopi importante pasobra si mundo no worry cu e tema, e consecuencia nan pa paisnan manera Aruba lo ta devastador. Aruba ta un isla chikito, rondona di lama y si un dia nivel di lama mester subi a consecuencia di “global warming”, paisnan manera Aruba ta des aparece. Pues enbes di otro hende bin Aruba, lo toca nos na Aruba pa bay busca otro porvenir. ‘Kisas lo no ta den nos tempo di bida of den tempo di bida di nos yiu nan, pero nos tin e deber di percura pa haci un diferencia na e momento nan aki,’ Minister Croes a expresa.

Como un di e Ministernan mas pro-refineria cu tin, asina mes mester a tene cuenta cu por realisa refineria a base di gas y di tecnologianan moderno y limpi. Unda cu e “carbon footprint” lo ta sumamente limita y pa un tempo limita. Esaki ta e balans cu nos ta busca y cu ta necesario. Ademas, den e plan di desaroyo di e area y e proyecto nan y inversion nan riba e zona di refineria, lo tene cuenta cu diferente aspecto. Ta papiando di e inversion nan di waf (industrial/turistico) y diferente industria di energia sostenibel, renobabel y e componente turistico pa pariba di nos isla cu no lo falta, Minister Croes a splica. ‘Nos ta para dilanti di e siguiente boom economico igual na loke nos a experencia den e transformacion economico desde aña 1986 dia cu Aruba a haya su status aparte en dilanti cu turismo.’ Minister Croes a sigui bisa cu esaki ta un pilar cu no ta depende di turismo y unda cu realmente bo por diversifica bo economia. E ta un oportunidad cu ta pone bo soña cu speransa cu e prosperidad grandi lo traduci su mes den prosperidad pa henter un pueblo y pa e siguiente generacion nan.

Concluyendo, Minister Croes a expresa cu den e plan nan pa futuro ohala nunca perde e caminda di hiba un politica economico den balans cu e responsabilidad y compromiso nan social, pa asina sigura un pais hopi mas ‘equitativo’ pa un y tur den su desaroyo y progreso.