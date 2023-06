Parlamentario independiente mr. dr. Ryçond Santos do Nascimento:

Si e institutonan financiero internacional ta bisa cu Aruba a prospera economicamente, esey no ta pasobra gobierno ta fomenta un ambiente fertil pa inversion. Tin dos cancer cu nos pais ta biba cu ne: un yama DIP y e otro ta DIMAS.

E siman aki Minister di Integracion, Glenbert Croes a bay parlamento cu un maneho nobo ("Handboek Toelating 2023") cu lo mester mehora e sistema di otorgamento di permiso; sinembargo e ta mas bien un pleister riba e tumor y pa saca probecho politico na bispo di un posibel campaña electoral anticipa.

Echo ta cu tramitacion di permiso ta keda un di e obstaculonan di mas grandi den practica di negoshi na Aruba. Mientras cu di un banda tin demanda halto pa consumo di producto y servicio, di e otro banda tin un escasez enorme di personal; un situacion cu a empeora desde pandemia.

Ta extremadamente dificil pa doño di negoshi haya hende pa traha, pio ainda hende local y bo por ripara con e ta afecta e nivel di servicio cu bo ta haya ultimamente. Si na esey bo ta añadi cu tin por lo menos cinco hotel proximo pa habri porta na Aruba, bo tin un ticking time bomb den bo man.

Na luga di anticipa y prepara pa e periodo nos dilanti cu meta cla manera proteccion di e trahado local y optimalisacion di e maneho di admision, Minister Glenbert Croes a pasa e ultimo añanan ta desbarata e departamento for di su paden, actuando contra conseho di experto, fuera di pone e director un banda y bring’e legalmente pa e por haci su boluntad.

Aworaki ta Minister Croes ta bay parlamento pa splica e cambionan den e maneho di admision cu no ta brinda ningun cambio real of positivo na e aparato, pero ta sirbi mas bien pa habri caminda pa mas burocracia den e proceso. E cambionan cu Minister Croes ta propone simplemente no ta suficiente pa DIMAS por procesa tur e peticionnan na tempo. Te dia di awe bo ta haya testimonio tur caminda di ciudadanonan cu no ta satisfecho cu e funcionamento di DIMAS. For di esnan cu tin mester di un permiso pa biba, studia, traha of inverti, como tambe for di e comerciante y empresario cu ta bou di un stress enorme pa haya e personal cu nan operacion tin mester. No tin suficiente ayudo pa e cliente, semper e reglanan y e procesonan ta cambia, permiso no ta keda cla na ora of mester warda hopi tempo pa haya restitucion.

E ta masha simpel, si DIMAS tabata funciona manera mester ta, oficina di tramitador of abogado pa atende cu permiso no tabatin derecho di existencia. Nan ta un sintoma di e malesa cu ta DIMAS y cu duna oportunidad pa saca balente placa for di e ciudadano cu en realidad tin derecho di haya un servicio di calidad for di un departamento publico.

Den e pio di caso ta fomenta corupcion entre funcionario y ta horta for di persona desespera pa tin un status legal na Aruba.

E solucion no ta sinta den keda cambia maneho di admision cada tanto aña pa acomoda e aspiracionnan politico di un mandatario. E solucion ta cuminsa un minister cu ta laga su interes personal afo, ta asumi su responsabilidad di maneho y ta crea e condicionnan pa DIMAS por haci su trabou. Mester depolitisa DIMAS y laga ehecucion pa e profesionalnan cu ta haya e herment y recurso necesario pa mehora e funcionamento di e departamento.