Minister Glenbert Croes: “Gobierno t’ey pa yuda esnan cu menos tin pero cu mas mester”

Pa Minister Glenbert Croes 23 di juli tabata un dia grandi, hasta sentimentalmente historico pa por a logra algo asina bunita y fundamental pa nos muchanan. “Nos tabatin un reunion cu Fundacion Ban Uni Man pa Cria Nos Muchanan di Sr. John Fun, cu ya ta existi pa 18 aña di gran trayectoria, dunando 700 mucha desayuno na mas di 50 scol tur dia, sin cu nunca e fundacion a haya apoyo di ningun Gobierno”, e titular di Asunto Social a declara. Cu esaki den mente, mirando e bunita trabou cu e fundacion aki ta haciendo, e meta di Minister di Asunto Social y Labor, den nomber di Gabinete Wever- Croes ta, cu ningun mucha mag pasa hamber, ningun mucha mag di keda atras. “Nos deseo ta pa tur scol na Aruba uni nan mes na e yamada aki pa uni cu Gobierno den e meta bunita aki y registra e muchanan constata di no tin cuminda. Por haci esaki na Fundacion Ban Uni un Man pa Cria Nos Muchanan. Esaki ta pa nos sigura cu ningun mucha ta pasa hamber”, tabata e apelacion di Minister Glenbert Croes.

Cu ainda tin mucha ta pasa hamber ta pa e mandatario inaceptabel y p’esey ta haci un yamada emfatico na tur e 20+ scolnan cu ainda no a uni na e meta aki, pa haci esaki na e fundacion di Sr. John Fun.

“Un les cu mi a siña di mi combersacionnan cu Sr. Fun ta cu un mucha cu no tin di come mainta, cu tur probabilidad no tin di come merdia tampoco. Por lo cual ta importante pa sigura cu e muchanan cu ta bay Tra’i Merdia tambe ricibi un almuerso. Mirando cu pronto Tra’i Merdia lo ta resortando bou di nos Ministerio, e noticia aki a haci mi hopi contento. E ta algo cu mester pone nos tur como Pais, pueblo, comunidad sinti nos mes orguyoso. Nos como Gobierno ta para tras di e fundacion aki. Nos ta bay cera cabes cu sector priva pa brinda e fundacion aki tur e apoyo cu nan tin mester. Gobierno no tin pakico inventa ni reinventa e wiel. E fundacion aki ta haciendo un gran trabou caba. Ta 18 aña di dedicacion y servicio. Un iniciativa di e trahadornan di hospital cu awe ta un fundacion indispensabel den bida di mas di 700 mucha. Y e momento cu e 20+ scolnan cu falta, registra e muchanan, segun pronostico di Sr. Fun, nos lo ta haciendo un diferencia den bida di alrededor di 1000 mucha cu tur dia lo haya un sandwich pa come. Adicionalmente lo integra e Tra’i Merdianan tambe den e programa pasobra ningun mucha mag pasa hamber, ningun mucha mag keda atras”, Glenbert Croes a declara.

“Pobresa na Aruba ta real. P’esey mi ta comprometi como Minister di Asuntonan Social di Aruba, den nomber di nos Pais y nos Pueblo y di Gabinete Wever Croes pa lucha pa por yega na e dia unda cu niun mucha, niun famia na Aruba ta pasa hamber, cu nan ta haya apoyo debido di Gobierno di Aruba. Gobierno t’ey pa yuda esunnan cu menos tin pero cu mas mester”, Minister Glenbert Croes a termina.

E diferencia cu nos tur por haci awe den bida di nos muchanan, lo crea un adulto digno mañan. Ban demostra cu como Pueblo, hunto, nos ta logra un miho porvenir pa nos tur.

