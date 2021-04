Minister Glenbert Croes: FASE y TIO ta e futuro social nobo pa henter Aruba

Di e momento cu a constata cu COVID19 a drenta Aruba riba 13 di maart 2020, ya pa dia 19 siguiente, Minister Glenbert Croes a sali anuncia e ayudo social di emergencia pa tur hende cu perde trabou pa via di COVID, esta FASE.

Inicialmente e ayudo lo tabata pa 3 luna. Despues di esaki cada bes a extende cu 3 luna. Pero na maart 2021 e mandatario a haci e anuncio importante esta cu Gabinete Wever Croes a aproba pa extende FASE pa henter aña 2021, te ora TIO drenta na vigor.

Na mes momento e mandatario semper a informa pueblo di Aruba cu e ta trahando riba un alternativa, un structura, un solucion miho y permanente.

Kico ta TIO.

TIO ta abrevacion pa Tijdelijke Inkomensondersteuning, un ayudo temporario di entrada. Tur trahado y comerciante independiente cu a perde trabou pa via di COVID y cu awor ta hayando FASE, lo bin na remarca pa TIO.

E diferencia di TIO cu FASE ta, cu e suma cu e trahado lo ricibi for di TIO ta mara na su ultimo entrada registra na SVB cu un minimo di AWG 1250 te cu un maximo di AWG 2950. Tur esaki pa yuda tur ciudadano sobrevivi mientras cu Aruba ta recupera di e crisis mas grandi den su historia, un crisis cu a wordo empeora pa e crisis financiero cu Gabinete Wever Croes a hereda.

Mara na e TIO, ta su participacion den e programa di Aruba Kier Traha unda cu lo yuda e persona cu un reorientacion y recapacitacion profesional, na hulandes yama her-, om- en bijscholing, pa puli e abilidadnan di cada persona pa por cumpli cu e demanda di e mercado laboral.

“Mi ta wak e futuro cu animo convenci cu Aruba ta riba caminda di recuperacion, speransa y salbacion di e futuro briyante, futuro nobo unda cu Aruba ta bay sigui avansa cu bo sosten.” Esey ta e compromiso di e mandatario Glenbert Croes.

