Minister Glenbert Croes: FASE a trece e alivio pa otro cu a perde tur cos

Na caminda pa e prome aniversario di un crisis nunca antes bisto den historia di Aruba causa pa COVID19, Minister Glenbert Croes no por laga e dia aki pasa bay sin para keto un rato y bisa DANKI na tur cu a haci FASE posibel.

19 di maart proximo ta cumpli exactamente un aña cu Minister Glenbert Croes a anuncia introduccion di e Fondo di Asistencia Social di Emergencia esta FASE. E momento ey sin sa ni con ni di unda, pero cu un certesa den mente, e lo no a laga e pueblo aki sin ningun clase di ayudo. E mandatario tabata determina pa hinca den otro un asistencia na tur cu a perde trabou. Di anochi pa mainta a traha e website y 20 di maart e prome aplicacionnan a cuminsa drenta, cu finalmente a bira un ayudo di AWG 950 pa 10.777 persona kendenan a ricibi e prome ayudo fin di april 2020.

Pa haci e situacion financiero di Pais Aruba cargabel, a cuminsa cana diferente caminda y canal di ayudo. A bay den negociacion cu Hulanda pa por haya ayudo financiero. Minister di Finansas y nos Minister President tabata negocionando pa por logra subsidio di salario pa comercio mantene lo mas hopi hende cu ta posibel na trabou. Gobierno na mes momento mester a corta gasto y mester a cuminsa na su mes (leading by example) y a anuncia cu e Parlamentario- y Ministernan ta entrega 25% di nan salario y tur empleado publico lo entrega 12.6%. Ta danki na e entrega y sacrificio aki, cu proximamente nos por conmemora e prome aña ta yuda un otro cu a perde tur cos.

Y ley di bida y palabra di Dios ta bisa bo, yuda un otro sin mira con. E mandatario ta sumamente agradecido cu e sacrificio colectivo aki a haci posibel un causa mucho mas grandi cu nos mes: esta di yuda miles di persona cu a perde tur cos. E sacrificio di e aparato publico cu ta haci FASE posibel, a pone pan riba mesa pa nos criaturanan, a pone cuminda den tayo pa nos conciudadanonan, a trece paz unda tabatin tormenta, calma ora cu no por a mira solucion mas.

Minister Glenbert Croes ta bisa danki na e aparato gubernamental: “Mi ta sumamente orguyoso y agradecido di ta yiu dje pueblo aki cu tanto mi ta admira, yiu dje pida baranca aki cu tanto mi ta stima. Y cu e mesun admiracion, respet y aprecio aki mi lo sigui lucha pa esun cu a perde tur cos”.

