Minister di Labor Glenbert Croes hunto cu Minister di Turismo Dangui Oduber a bishita e proyecto nobo di Embassy Suites, na unda e management team di e hotel y Natura Development a duna nan un recorido. Minister Croes a expresa di ta sumamente agradecido na Embassy Suites pa e confiansa pa inverti den pais Aruba. Embassy Suites Hotel ta un proyecto grandi cu lo brinda hopi oportunidad pa e comunidad di Aruba. “Mirando e inversion grandi y e cuponan di trabou cu e proyecto aki lo trece cu ne, lo ta di gran beneficio pa e mercado laboral.” Minister Croes a expresa.

Durante su bishita, Minister Croes a sigura e team di Embassy Suites cu nan por conta cu e sosten di gobierno. Talbes via Enseñansa pa Empleo dado caso si mester ayudo pa recapacitacion di personal cu ta den otro sector, pero cu tin e necesidad di un trabou, of pa train esnan cu tin deseo di traha den e sector hotelero pero cu no tin mucho conocimento den e area aki. E sosten aki di gobierno ta conta pa Embassy Suites y tur otro hotel na Aruba.

Un yamada na nos hobennan pa registra na DPL pa un trabou na Embassy Suites. E hotel aki ta uno completamente nobo, cu mester di personal. E ta e oportunidad pa bo crece den e mundo hotelero unda cu bo tin un trabou sigura pasobra turismo ta e motor di nos economia. Hunto nos ta logra sigui baha desempleo aki na Aruba.

E maneho serio y responsabel cu Gabinete Wever-Croes II ta hibando, ta inspira y duna confiansa na inversionistanan pa bin inverti den pais Aruba y asina crea un futuro nobo pa e comunidad en general.

Minister Croes ta gradici Embassy Suites y Natura Development pa e confiansa cu nan a pone den pais Aruba y ta deseanan tur clase di exito cu e proyecto grandi aki.