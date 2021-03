Minister Glenbert Croes: E sacrificio colectivo lo trece maximo recompensa pa bo y pa nos Pais

FASE a bira posibel danki na e sacrificio colectivo cu aparato gubernamental a haci. E sacrificio y entrega di 12.6% di salario di empleadonan publico, e entrega di 25% di salario di e Minister- y Parlamentarionan, a haci posibel cu desde april 2020 tin un yudansa di AFL 950 yegando cerca tur hende cu a perde y cu ta perdiendo nan trabou.

Minister Glenbert Croes awe kier bisa tur DANKI pa e generosidad y cooperacion. Orguyoso di e pueblo aki cu a sali duna un man na un ruman. Hopi di nos prohimonan a perde nan propiedad sea ta cas of auto. Hopi ta esunnan cu a wordo saca for di nan apartamento. Hopi ta e mayornan cu no por a pone pan riba mesa pa nan yiu. Hopi ta nos conciudadanonan cu ta pasando hopi necesidad. P’esey FASE ta asina importante pasobra sikiera e asistencia financiero di emergencia aki ta mitiga e necesidad cu hopi di nos conciudadanonan ta bibando.

Un biaha e mandatario ta expresa: “Danki pa a yuda un otro cu a perde tur cos. E sacrificio cu boso ta haciendo lo tin e maximo recompensa no solamente pa bo sino pa henter nos pueblo. Danki na e sacrificio colectivo, e recompensa lo bin di universo pa nos Pais pasobra ningun caminda na mundo un Pais a sali asina lihe pa yuda su hendenan, y paisnan mucho mas grandi, fuerte y poderoso cu nos. Aki na Aruba a introduci a FASE, COVID Bijstand, a aumenta pakete di cuminda y Loonsubsidie pa purba alcansa mas hopi hende cu ta posibel cu a bira victima di un crisis sin precedente cu a azota nos Pais.”

