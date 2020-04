Minister Glenbert Croes: E crisis aki tin nos humanidad na prueba

Nos ta pasando den un crisis sin comparacion cu nunca antes nos generacionnan a biba. Nos ta luchando contra un virus cu tin mundo na rudia, paisnan poderoso manca, economianan tranca y humanidad sclamando pa ayudo. Esaki ta conta igual pa Aruba. Y awor hunto nos mester bay saca cara pa sigura cu nos tur tin un existencia.

COMERCIO:

Comercio cu ta e wes’i lomba di nos economia tambe ta den crisis pa motibo cu gran parti di negoshinan tabata directo of indirecto dependiente di turismo. Ora cu corta den e ader principal di bo existencia como Pais y di un dia pa otro yega na cero turismo, tur e negoshi tin cero entrada. Cu cero entrada no por mantene negoshinan habri cu e consecuencia cu no por paga empleadonan. Un situacion cu nunca no por a premira. Un situacion cu nunca nos a imagina di lo biba den nos bida. Gobierno di Aruba tin tur comprension pa e situacion aki.

TRAHADONAN:

E ta un situacion inconcebibel, cu di anochi pa mainta, bo ta sin trabou, sin entrada, sin placa, sin cuminda, sin nada. Pa e trahadonan tambe Gobierno di Aruba tin tur comprension y ta bisa boso: “Nos t’ey pa boso tur”.

POSICION DI MINISTER DI ASUNTO SOCIAL Y LABOR:

Pa e trahadonan cu a perde trabou of entrada haci bo aplicacion via www.fasehelpdesk.com. Si bo cumpli cu e rekisitonan bo ta bin na remarca pa FASE cu ta un suma di maximo AFL. 950 pa maximo 3 luna pa yuda famia mantene cabes riba awa te unda cu por. Hunto cu FASE, por yega na areglo special di pago cu WEB, ELMAR, SETAR, FCCA pa e proximo 3 lunanan. Tambe ta trahando estrechamente cu Fundacion pa nos Comunidad (FPNC) pa paketenan di cuminda. Banconan ya riba propio iniciativa ta ofreciendo gracia pa e proximo 3 lunanan.

Pa comercio e suplica di parti di Gobierno ta pa purba paga mas cu por e salario di maart na bo trahadonan. Purba mas cu por wanta bo trahadonan na trabou sea cu reduccion di orario, of cu vakantie cu pago. E ultimo recurso mester ta ‘no work no pay’. Pa e compania- y negoshinan cu no por carga e peso aki, Gobierno tin tur comprension. P’esey nos a bin cu FASE.

ASISTENCIA SOCIAL:

Despues di 3 luna lo haci e evaluacionnan necesario di FASE. Minister Glenbert Croes ta bolbe reteira: FASE ta pa esunnan cu a perde trabou y of entrada. Di parti di Gobierno ta haci un suplica na comercio pa provee e trahadonan cu tur rekisito necesario manera e notificacion oficial di su dunado di trabou y su ultimo payslip pa nan por aplica. Na mes momento e peticion pa como negoshi bo registra tambe riba www. fasehelpdesk.com informando en corto kico ta bo plan di accion pa purba surpasa e temporada aki. Y un biaha mas: na e negoshinan cu no por sobrebibi e impacto aki di COVID19, tuma contacto cu DAO pa hunto yega na un solucion pa su trahadonan. Den consulta cu otro nos ta logra e miho pa tur partido. Pa hendenan cu ta sin trabou ya for di prome cu e crisis, tur esunnan di nacionalidad hulandes lo por aplica pa bijstand na 528.1110.

HUUR:

Minister Glenbert Croes a haci un suplica riba e comprension y compasion di nos pueblo, pa mirando e gravedad di e crisis ocasiona pa COVID19, cu ta costando bida rond mundo, pa por lo pronto yega na un acuerdo pa cu pago di huur pa asina evita desalohamento. Pero tampoco por ta e caso cu e huurdo unilateralmente ta dicidi cu no ta paga huur. Tampoco por ta e caso cu esun cu ta ‘verhuur’, unilateralmente ta dicidi di saca hende pone riba caya. Esaki no ta un opcion mirando e gravedad di e virus. E situacion cu awe nos ta bibando ta uno nunca antes bisto. Y ta hunto so nos por logra surpasa e crisis aki lo miho cu por. Bo accion di awe lo tin su recompensa mañan. Hamas lubida cu tin un mañan.

Minister Glenbert Croes ta enfatisa cu nos tur mester sobrebibi e crisis aki por lo cual ta nos tur mester yuda otro. Di e crisis aki nos tur ta sufriendo, nos tur ta afecta, pues e ta responsabilidad di nos tur pa yuda otro sino nos niun lo sobrevivi. E crisis aki ta poniendo na prueba nos comprension humano, nos compasion pa otro, e apoyo pa bo prohimo.

Hunto so nos por sobrevivi e crisis aki. Hunto nos por…pa Aruba.

Comments

comments