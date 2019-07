Minister Glenbert Croes: Desempleo ta bahando

Pa e mandatario encarga cu Labor, e ta un suspiro di alivio grandi pa por constata cu su maneho anti-ontheffing y pro-local ta dunando su fruto. Cu un curason trankil awe por anuncia cu DESEMPLEO TA BAHANDO. “Nos no ta ainda unda nos kier ta. Pero nos ta riba e bon caminda si, di logra e miho pa nos pueblo trahado local”, e mandatario a expresa.

Manera ta conoci, un di e PROME anuncionan di Minister Glenbert Croes tabata di ta para tur ‘ontheffing’ pa di e forma aki habri caminda pa nos hendenan local haya trabou prome. Esaki no tabata tur. E mandatario, ademas di kier proteha e trahado local bridand’e tur oportunidad, den casonan cu resulta cu DPL no ta logra ‘match’ un hende local pa un trabou specifico, Minister Glenbert Croes ta pone como condicion e exigencia di un “local counterpart”. Kico esaki ta? Pa e prome aña, e compania ta haya permiso pa e trahado stranhero semper y cuando e compania tuma un local den servicio hunto cu e trahado di exterior. E dunado di trabou mester siña e local e trabou pa despues di un aña e local por continua den e funcion en cuestion.

Con ta controla si companianan ta cumpli cu e condicion aki? Ora Inspeccion di Labor haci su bishita. Asina ta controla cu e dunado di trabou ta cumpli cu tur exigencia y condicionnan mara na e permiso laboral otorga.

Pa duna un resumen di e cifranan di desempleo:

2016 tabata na 7.7%

2017 8.9%

2018 7.3% pues mas abou cu 2016.

Cifranan di desempleo bou di hubentud tabata:

2016 17.9%

2017 19.4%

2018 16.2% tambe mas abou cu 2016

“Nos ta leu di ta unda nos kier ta. Pero nos ta riba e bon caminda pa logr’e si, un Aruba unda cu cada hoben, cada persona tin un trabou cu salario digno, condicionnan laboral beneficioso, pa trahando hunto, nos hiba nos Pais dilanti”, Minister Glenbert Croes a expresa.

