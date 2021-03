Minister Glenbert Croes a reconoce 5 empleado legendario cu mas di 50 aña di labor activo

Recientemente e titular di Labor, Sr. Glenbert Croes tabatin e honor y placer di por duna reconocimento na 5 baluarte laboral ehemplar cu tin respectivamente 51, 52, 54, 58 y 62 aña laborando y keto bay activo trahando den Casino.

Manera e mandatario cu yen di orguyo y gratitud a expresa: “Nos tin 4 aña ta bisa danki na hendenan cu a sobresali cu nan ehempel. Pa mi e ta un honor di por bisa tur hende danki cu a entrega nan bida cu nan trabou y nan ehempel. Ora bo lesa cu esun mas grandi den e grupo aki a cuminsa traha na aña 1959, e bida entrega di ehempel, dedicacion, pasion, amor pa bo trabou, amor pa traha cu doño- y trahadonan y hopi importante traha cu turista. E leyendanan aki ta ehempel pa e hobennan cu ta tumando over e trabounan den Casino. Loke a haci turismo di Aruba grandi tabata semper e amabilidad Arubiano, e cordialidad Arubiano, e calor Arubiano, e cariño Arubiano, e carisma Arubiano y e hospitalidad cu cual nos ta trata turista y nos ta trata otro. Y e 5 legendarionan obviamente ta posee tur e cualidadnan aki. Hopi hende a cuestiona ta pakico Minister Glenbert Croes ta bisa danki. Honra bo hendenan ora nan ta na bida, no ora nan bay laga nos.”

E leyendanan di Casino cu a ricibi e reconocimento for di Minister di Labor, Sr. Glenbert Croes ta:

Rosimbo Almary (Ro) tin 51 aña trahando den Casino y na October 2021 awo ta cumpli 31 aña trahando na Hyatt. E Legendario aki a cuminsa traha na Sheraton Hotel (cu Awo ta Riu) na 1969 como Cost Controler. Despues Ro a bay Divi Divi Hotel y a keda eynan pa menos cu un aña. E bida di Casino semper tabata su pasion y na aña 1970 Ro a cuminsa traha na Casino na Holiday Inn y a traha eynan pa 15 aña. Despues a sigui pa Palm Beach Hotel and Casino pa 5 aña. Esunnan cu conoce Ro, sa cu e ta un persona hopi serio, corecto y no ta gusta mucho elogio. Cu apertura di Hyatt na 1990 e Legendario aki a forma parti di e team di Casino na Hyatt y te awe e ta trahando na Hyatt como Shift Manager. Su dicho den Casino ta: ‘No panic, the more you bet the more you get”.

Franklin Hoek (Frankie) tin 52 aña laborando den Casino y a cuminsa traha na Sheraton Hotel na aña 1969 como Dealer. Despues Frankie a bay Holiday Inn te cu aña 1984, sigui pa Golden Tulip (cu awe ta Hilton). Cu ciere di e Casino Na Golden Tulip Frankie a bay traha na Americana (cu awe ta Barcelo). Actualmente e legendario aki ta trahando na Hyatt pa 31 aña. Fuera di traha na Casino e tabata atende Avond Havo mientras e tabata traha na Sheraton y a termina esaki cu exito. Frankie ta Dealer di tur wega na Hyatt, un “Jack of all trades!” Su dicho den Casino ta: “Lets go for the billions!”

Roland van der Linde (Roy) tin 54 aña activo den Casino. Roy a cuminsa traha na aña 1967 na Carribbean Hotel (cu awe ta Hilton) como Dealer. Despues di 16 aña na Carribbean Hotel e Legendario aki a forma parti di e team den apertura di Alhambra unda el a fungi como un di e entrenadornan pa Dealers. Pa su persona e ta un honor pa comparti su experiencia cu otronan. Hopi di esunnan cu a haya training di dje, a sigui pa ta Managers den mundo di Casino. Su mentor di Roulette tabata Hubert Alfred Kip. Despues di Alhambra, Roy a bay cu La Cabana desde apertura di e casino. Na 2004 e Legendario aki a cuminsa traha na Hyatt y actualmente ta Pitt Supervisor den Casino. Fuera di ta traha den Casino anochi, e tabata pisca den su boto mainta. Ora nos a puntr’e cuanto aña e tin ta traha den Casino el a bisa di a stop di conta! Su dicho den Casino ta: “Be patient it is only chips; not money!”

Gilbert Arends (Chiba) tin 58 aña trahando den Casino y a cuminsa traha na Caribbean Hotel na 1963. Despues e a sigui pa Holiday Inn Hotel di 1969 te cu 1977. Chiba a forma parti di e team di Concord Hotel and Casino di Aña for di 1977. Na 1984 e Legendario aki a bay Alhambra Casino unda e tabata Pitt Boss. Durante su trayectoria na Alhambra Chiba a wordo pidi pa reemplasa Manager na Flamingo Beach Casino na Boneiro cual oferta el a acepta. Despues Chiba a bin bek Aruba pa a forma parti di Royal Cabana Casino na 1991. Na 2004 e Legendario aki a forma parti di e team di Hyatt Regency y awo ta trahando ya caba 20 aña na Hyatt como Pitt Supervisor den Casino. Su dicho den Casino ta: “Today is your day, go for it!”

Hubert Alfred Kip tin 62 aña trahando den Casino y a cuminsa traha na Caribbean Hotel na 1959, e prome hotel cu wordo a traha pa nos tuturistanan. Na aña 1968 e Legendario aki a move pa Sheraton Hotel, cu tabata di e mesun compania. Den transcurso di aña Kip a biaha pa Corsou y Surnam pa apertura di Casinonan di e mesun compania. Na aña 1977 Ruben Schwengle q.e.p.d a selecta un equipo completo pa apertura di e Casino na Concord Hotel y Casino. Concord Hotel Casino (cu Awe ta Rui Antillas) tabata e prome Casino unda cu e hende muhe a cuminsa traha. Concord Hotel tabata un Hotel di 5 strea. Na aña 1991 Kip a sigui pa Royal Cabana Casino hunto Ruben Schwengle q.e.p.d cu a wordo nombra Director di e Casino. Despues cu Royal Cabana Casino a cera, e Legendario aki a bay Isla Margarita y a traha na Flamingo Casino. Cu apertura di Marriot Hotel na 1995, Kip a regresa Aruba y te dia di awe ta traha na Marriot como Operations Manager den Casino. Su dicho cu su coleganan den Casino ta: “The Eagle Eye”, mescos cu wowo di Aguila e tin bista ariba tur wega den Casino.

Pa e titular di Labor e tabata un honor grandi di por a reconoce personanan ehemplar den nan trabou, trahando mas di mita siglo incansablemente aportando na e progreso y desaroyo di e pilar mas importante di nos Pais.

