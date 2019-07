Minister Glenbert Croes a haci entrega di certificado na 13 hoben cu a culmina e prome fase di Formacion Social cu exito

13 di e hobennan di Aruba cu a dicidi 14 siman pasa, di tuma rienda di nan bida den nan propio man y ta cambia e rumbo di nan bida den un direccion cu lo brinda nan un porvenir digno.

Tabata momentonan sumamente emocionante ora di mira e resumen di e ultimo 14 simannan comprimi den un video di 19 minuut. “Nos tabata testigo di nan lucha, nan sacrificio pero cu danki na nan determinacion, a logra surpasa hasta nan propio expectativa”, Minister Glenbert Croes a expresa. “Ora cu nan mes a kere cu kisas nan no por logra, ata awe nan a culmina cu exito e parti di formacion fisico y di espirito di Formacion Social”.

Awo ta cuminsa e etapa di estudio y pasantia pa na final di e proximo 8 lunanan, logra drenta Aruba su mercado laboral. Como e Minister di Labor el a duna su compromiso pa apoya e hobennan aki den e proceso ey tambe, pa nan logra haya un trabou.

Formacion Social a cuminsa cu 20 hoben y a culmina cu 13. E 7 hobennan cu no a logra e biaha aki, manera e mandatario a anuncia, ta haya un di dos oportunidad cu e proximo SVT cu lo inicia na comienso di 2020. “Mescos cu nos ta keda tene man di esunnan cu a termina e prome fase, mescos cu nos ta keda tene nan man te na final, nos no ta laga man di e 7 hobennan cu e biaha aki no a logra, los, pa na 2020 nan por culmina e trayecto di Formacion Social cu exito”.

Un felicitacion na

1. Derick Britten

2. Jared Britten

3. Naygel Caro

4. Jason Hazel

5. Jeanpierre Janga

6. Joss Kock

7. Bruniel Kruythoff

8. Eugene Lacle

9. Roderick Orman

10. Brandon Paesch

11. Shaquil Ras

12. Jason Spanner

13. Jiovan van der Linde

“Mi kier pa boso sa cu nos ta orguyoso di boso y cu boso por conta cu nos sosten y apoyo semper. Hopi exito den boso proximo etapa”, Minister Glenbert Croes a culmina su felicitacion.

Comments

comments