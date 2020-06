Minister Glenbert Croes: 10 Mil hende a cobra FASE

E mandatario encarga cu ehecucion di FASE recientemente a tene un rueda di prensa durante cual e por a anuncia cu tin mas di 10 mil hende cu a cobra FASE. Via transferencia bancario un total di 9779 a ricibi un of mas pago. Via Departamento di Asunto Social cu ta encarga cu pagonan en efectivo alrededor di 260 hende a haya pago surpasando e total di 10 mil persona. Den mesun rosea e mandatario a reconoce cu ainda tin hopi cu no a haya pa diferente motibonan.

Minister Glenbert Croes ta admiti cu ainda mester mehora e servicio di FASE. E gritonan di ayudo ta un indicacion cu tin indignacion eyfo pa cu cierto servicionan di FASE. E keho mas fuerte ta e falta di comunicacion.

“Mi ta asumi responsabilidad pa e problemanan pero alabes mi ta asumi responsabilidad pa e solucionnan den cuadro di FASE pa asina cada aplicante di FASE cu ta cualifica, por haya su yudansa tur luna” e mandatario a expresa.

Pa por cumpli cu informacion cu e aplicantenan tin derecho riba dje, e mandatario a busca solucion y a fortifica e callcenter na servicio di tur e aplicantenan. Tambe a habri un pagina di FASE riba facebook unda cu tur hende por acudi cu su preguntanan.

Pero apesar di e kehonan, e Mandatario ta manda un reconocimento special di gratitud na e team di FASE, DPL, SVB, DAS, Censo y Directie Financiën cu desde institucion di FASE ta trahando incansablemente, dia aden adia afo hasta fin di simannan, pa awe por anuncia cu 10 mil hende a haya e ayudo di emergencia di Gobierno esta FASE.

“E trabou di e team di FASE tabata for di principio un trabou extraordinario.” Mientras tanto tabatin mas di 13 mil aplicacion individual y alrededor di 3000 aplicacion di ZZP.

Pa por a procesa, screen y zefta individualmente 16 mil+ aplicacion den un luna y mey di tempo tabata un tarea sobrehumano. Pero e team a logra y te awo, mas di 10 mil persona a bin na remarca caba.

“Un palabra di gratitud enorme pa e trabou incansabel desplega. Un disculpa profundo pa tur fayo cometi. Mescos cu mi a asumi responsabilidad di por ofrece un FASE na tur cu a perde trabou y/of entrada, igual mi ta asumi responsabilidad pa sigui busca solucion pa tur cu tin derecho riba dje, pa por haya su ayudo financiero for di Gobierno di Aruba.”

21 juni 2020

