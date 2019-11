Minister Giselle mc William di bishita na Colombia y Santo Domingo pa negociacion di exportacion di fruta y berdura

Minister di Curacao Sra Giselle mc William cu ta Minister di desaroyo economico den fin di siman tabata na Colombia La Guajira durante un expo y a splica cu e tin basta tempo ta bishita La Guajira for di 2011 y na 2018 a firma un MOU pa bay traha hunto cu Guajira riba diferente punto y un di e enfokenan ta pa cera un tratado comercial entre Colombia y Curacao. Esaki ta mas tanto debi na Guajira tin mas oportunidad y mas flexibel pa drenta e mercado y e gruponan di empresario yiu di Curacao cu a kere den esaki cu sosten di Gobierno cu awe conhuntamente ta habriendo un oficina La Casa de Curacao di gran caribe empresarionan y pa asina por keda riba diferente puntonan. E parti di hospitalidad ta bay tin un intercambio cu studiantenan di Curacao y univerdidad di Guajira di e sector turistico aki y lo cuminsa cu e prome studiantenan otro aña na Februari y esaki lo trece un dinamismo cu no lo enfoca solamente riba e parti comercial pero tambe e parti di educacion entre e dos islanan.

Minister Giselle a duna di conoce cu Curacao ta solucionando e problema di e frontera cu ta cera cu Venezuela y buscando e productonan for di La Guajira y via esaki lo haya e oportunidad pero nos ta buscando solucion tambe cu Santo Domingo unda cu den fin di siman Minister Giselle tabata na Republica Dominicana unda a bin un conexion maritimo cu ta sali for di diabierna y ta bay dialuna y tur siman esaki lo tuma luga y ta crea e oportunidad pa bin cu fruta y berdura for di Santo Domingo y no manera actual cu despues di basta dia ta hayando fruta y berdura pero via Santo Domingo esaki lo drenta den menos cu 48 ora ta haya frutanan fresco.

Minister Giselle mc William a duna di conoce cu lo bay haci e parti di exportacion cu e islanan Aruba tambe den futuro y asina crea un mercado mas grandi pa tur empresarionan y ta hincando Boneiro aden tambe.

