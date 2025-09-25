Minister di Relacionnan den Reino, Educacion, Hubentud, Innovacion y Deporte, mr. Gerlien Croes, ta extende palabranan di felicitacion na Women’s Club of Aruba cu ta celebrando 91 aña di existencia, un celebracion cu ta refleha dedicacion, liderazgo y compromiso continuo na bienestar y desaroyo social di Aruba.

Pa celebra e ocasion historico aki, Minister Gerlien Croes tabata presente na e apertura oficial di un expo special cu ta mustra e historia rico y legado di e organisacion aki. E expo, titula: “History & Preservation of our Archives, Fiscal Years, Projects, Events & Activities”, a tuma luga na Biblioteca Nacional di Aruba y a duna bishitantenan un bista detaya di e 90 añanan di trabou incansabel cu Women’s Club of Aruba a dedica na comunidad.

Women’s Club of Aruba ta un ehempel bibo di con pasion y determinacion por cambia bida y fortalece nos sociedad. Durante mas cu un siglo, nan a duna un gran aporte na desaroyo cultural y social di nos pais.

Laga esaki ta un oportunidad pa celebra, honra y inspira e ser feminino pa sigui traha, respeta otro y aporta continuamente na e progreso di nos pais.