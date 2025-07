E hoben Arubiano, Joseph Henriquez a gana e premio Emmy como Executive Producer di e pelicula ‘Mountain Queen: The Summits of Lhakpa Sherpae’ na Hollywood, Los Angeles.

Aruba por celebra cu orguyo un di su yiunan: Jo Henriquez. Un productor di film y televicion naci na Oranjestad, cu a gana un ‘Sports Emmy Award’ pa ‘Outstanding Long Documentary’ cu su trabou riba Mountain Queen: The Summits of Lhakpa Sherpa. Un documentario inspirativo cu ta conta e bida y lucha di e muhe Himalaya cu ta tin record mundial di subi Everest. “Esaki ta un noticia cu ta yena nos cu alegria y orguyo. Jo, cu alavez ta ex-colega di scol di Minister Gerlien Croes, ta inspira nos tur y ta demostra cu soñonan por bira realidad ora bo traha duro pa logranan”, Minister Gerlien Croes a subraya.

Naci riba 19 di mei 1988, Jo a crece na Aruba, caminda e a gradua como valedictorian di Colegio Arubano. Su amor pa arte visual y storytelling a hib’e na New York, caminda e a studia na NYU Tisch School of the Arts (Film & Television – BFA), y despues a amplia su conocemento den AFI Conservatory (Produccion – MFA).

Henriquez a cuminsa su carera como productor den lugarnan manera New York, Los Angeles y for di America, trahando riba peliculanan, series, documentario y evento bibo. E a yega na un rol ehecutivo na SK Global, caminda e a sirbi como Senior Vice President di Produccion di Pelicula. Den e rol aki, Jo a dirigi proyectonan importante manera Thai Cave Rescue pa Netflix, un serie basa riba un historia real cu a cautiva henter mundo.

Entre su creditonan tin peliculanan reconoci manera All About Nina, ¡He matado a mi marido!, Missing (ganador di Sundance) y un sequel di Searching pa Sony Pictures. E documentario Mountain Queen, cu Jo a produci, no solamente a gana un Emmy, pero tambe a wordo selecciona pa festivalnan prestigioso manera Cannes, Tribeca, Telluride y TIFF.

Jo ta miembro di Producers Guild of America y ta sigui traha riba produccionnan independiente cu bosnan fuerte y historia real. Tambe e ta mentor talentonan nobo den e industria, sirbi como inspiracion pa henter un generacion nobo di cineastanan. Pabien na Jo Henriquez pero tambe na famia cu e gran logro, di parti di Gobierno di Aruba.