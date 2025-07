Minister di Relacionnan den Reino, Educacion, Hubentud, Innovacion y Deporte, mr. Gerlien Croes, ta felicita e 24 miho studiantenan cu a ser honra durante e “Best Student Award Event 2025”, organisa pa Women’s Club of Aruba. E ceremonia a rindi homenahe na graduadonan di diferente scolnan di Aruba pa nan logronan sobresaliente durante e aña escolar.

Minister Gerlien Croes, cu tabata presente na e evento pa personalmente saluda y celebra hunto cu e graduadonan, a reconoce nan dedicacion y perseverancia.Cada un di e studiantenan aki ta representa loke Aruba tin pa ofrece — disciplina, determinacion y curashi pa soña grandi. Como Gobierno di Aruba, nos ta sinti nos orguyoso di boso y nos tin fe cu boso lo sigui mustra e mesun cualidadnan den tur loke boso haci den futuro.

E ‘Best Student Award’ ta un tradicion hopi aprecia di Women’s Club of Aruba, cu tin como meta pa stimula excelencia academico y celebra ehempel positivo entre hubentud cu ta inspira otro hobennan y comunidad en general.

Minister Gerlien Croes tambe a duna un palabra di aprecio na Women’s Club of Aruba pa nan compromiso constante pa empodera e hubentud y promove educacion como pilar di desaroyo di Aruba. “Un inversion den nos hubentud ta un inversion den futuro di Aruba”, Minister Gerlien Croes a enfatisa. “Mi ta felicita y sostene Women’s Club of Aruba pa sigui pone un spotlight riba e potencial increibel di nos studiantenan y pa stimula nan pa persigui nan soño”.

Mirando padilanti, a haci un yamada na e graduadonan pa tuma esaki como un paso firme pa un futuro yena di confiansa y proposito. “E caminda padilanti no semper lo ta facil, pero sa cu bo pais tin fe den bo. Hiba bo educacion, bo balornan y bo vision cubo y semper traha pa laga un impacto positivo”, Minister Gerlien Croes a finalisa bisando.

Na nomber di Ministerio di Educacion y Hubentud, Minister Gerlien Croes ta manda palabra di felicitacion na tur e miho graduadonan di Aruba y ta desea nan hopi exito den e stapnan cu nan lo sigui tuma.