Cu un gran sentido di orguyo nacional, Minister di Relacionnan den Reino, Educacion, Hubentud, Innovacion y Deporte, mr. Gerlien Croes, ta felicita nos talentoso muchanan di Aruba Little League, hunto cu nan coach y staff, pa logra un victoria historico na Little League Caribbean Tournament 2025 cu a tuma luga na Corsou. Aruba a logra defende su titulo di 2024 y a keda Back to Back Campeon di Caribe – un logro deportivo cu ta pone Aruba riba e mapa internacional un biaha mas.

E torneo a conta cu participacion di e mihor ekiponan di Caribe, pero nos yiu di tera a demostra disciplina, union y amor pa e deporte, representando Aruba cu pasion, respet y liderazgo deportivo. Nan victoria ta un inspiracion pa tur hoben Arubiano cu ta soña grandi y cu ta desea pa sobresali den deporte.

Minister Gerlien Croes a expresa su admiracion y reconocemento pa e esfuerso colectivo di e ekipo, staff tecnico, coachnan, y tambe e famia y voluntarionan cu ta pone man pa sostene e muchanan na cada paso. “Nan entrega, dedicacion y trabou di ekipo ta mustra nos tur kico ta posibel ora bo kere den bo mes y tin apoyo durante e trayectoria. Esaki ta un logro grandi un biaha mas pa Aruba”, Minister Gerlien Croes a destaca.

Awor cu Aruba oficialmente a clasifica pa e prestigioso Little League Baseball World Series na Williamsport, Pennsylvania, cu lo tuma luga di 13 pa 24 di augustus, e seleccion lo continua mesora cu e fase di preparacion. E torneo mundial aki ta un plataforma unico pa representa no solamente Aruba, pero tambe Caribe completo.

Ministerio di Deporte, hunto cu nos comunidad deportivo, ta compromete pa duna e apoyo necesario pa prepara nos muchanan pa Williamsport – un reto cu un oportunidad grandisimo. PABIEN! y EXITO! na nos seleccion, coachnan y staff di Little League.