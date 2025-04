Diadomingo 13 di april, Minister di Relacion di Reino, Educacion, Hoben, Innovacion y Deporte mr. Gerlien Croes, a yama bon bini na e delegacion lidera pa Steven Martens di FIFA cu lo asisti na un evento historico pa futbol di Aruba. FIFA ta reconoce Aruba como number cuater di Talent Academy na Mundo y como prome pais den Caribe pa ricibi e honor aki. Esaki ta un di e proyectonan mundial mas grandi crea pa FIFA, cu e meta pa inverti bek den e hubentud pa medio di e programa di desaroyo di futbolistanan rond di mundo.

Minister Gerlien Croes a duna un discurso elocuente den cual a subraya e importancia di e trabao colectivo na bienestar di e desaroyo di e hobennan pa medio di deporte di futbol. “Esaki ta resultado di determinacion y enfoke pa duna bek na nos comunidad y comunidadnan rond mundo. Determinacion y enfoke pa duna bek, ta motibo pa un celebracion grandi ora ta wak resultado den e muchanan di nos comunidad. E resultado aki no ta posibel sin e esfuerso colectivo di tur esnan envolvi”.

Na 2022, FIFA a lansa e Talent Development Scheme (TDS) como iniciativa mundial pa engrandece e desaroyo di futbol rond mundo y percura pa cada hungado talentoso haya e oportunidad di wordo identifica y prepara. Guia pa FIFA su Chief of Global Football Development, Arsène Wenger, TDS ta enfoca pa cera e buraco competitivo entre nacionnan door di sostene miembronan di FIFA, den crea trayectonan di desaroyo sostenibel.

Na april 2024, Arubaanse Voetbal Bond a lansa e prome programa di TDS, cu sosten financiero di partnernan local. Na Aruba, FIFA su Talent Coach, Chris Beardsley ta liderando e esfuersonan pa desaroya talento local di futbol den hungadonan di nivel internacional.

TDS ta inclui consulta cu experto, training y acceso na FIFA su recursonan educacional pa crea plan strategico di desaroyo di talento. Ademas FIFA ta haci contribucion financiero cada aña pa cada miembro pa cubri gastonan operacional. Miembronan FIFA por aplica pa un FIFA talent coach cu lo asisti den train e hoben- y coachnan local y crea un ambiente structural di desaroyo. E obhetivo principal ta pa crea por lo menos un “high performing academy” of centro di excelencia na cada Miembro di FIFA pa 2026, enfocando riba hobennan entre 12 y 16 aña.

Cu hopi orguyo Minister Gerlien Croes a felicita y na mes momento gradici e presidente di Arubaanse Voetbal Bond, Randolf Lacle y henter e ekipo di AVB y FIFA pa nan trabao y dedicacion incondicional pa cu futbol na Aruba cual a resulta den e reconocimento di Aruba na di cuater luga di Talent Academy na Mundo.