Cu gran orguyo y emocion, Minister di Relacionnan den Reino, Educacion, Hubentud, Innovacion y Deporte, mr. Gerlien Croes, a desea exito y motivacion na tur e studiantenan Arubiano cu a tuma un paso importante pa sigui cu nan estudio na Hulanda den diferente ciudad of otro pais. Un total di 184 studiante cu a scohe pa continua cu nan estudio na Hulanda, pero tambe algun studiante a scohe pa bay Belgica, Canada, Corsou, Spaña of Merca.

E decision pa studia leu for di cas no ta facil, pero ta demostra balentia, pasion y un gran deseo pa crece. Minister Gerlien Croes a expresa su admiracion pa tur studiante y ta splica cu cada paso cu nan ta tuma den e trayecto aki ta un aportacion valioso pa nan mes y pa futuro di Aruba.

“Laga boso pasion sigui guia boso caminda, boso disciplina y esfuerso sostene boso den momento dificil, y boso meta keda inspira boso pa sigui crece y ta exitoso”, Minister Gerlien Croes a subraya.

Minister Gerlien Croes a expresa su agradecimento profundo na e mayornan, famianan y amistadesnan tambe, nan cu ta motiva y para tras di cada studiante. Nan amor y sosten ta e columna riba cual e estudiantenan por conta, den alegria y reto.

Na e mayornan, danki pa boso guia constante. Boso forsa y apoyo ta fundamental pa nos hobennan por logra nan meta y bira e profesionalnan di mañan.

Minister di Relacionnan den Reino, Educacion, Hubentud, Innovacion y Deporte lo sigui compromete na crea oportunidad educativo y duna boso e hermentnan pa logra boso potencial.

Tur clase di exito cu boso estudio. Pa bo mes, pa bo famia, pa bo futuro, pa Aruba.