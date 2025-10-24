Siguiendo cu e plan di accion di mantencion anuncia anteriormente, Minister di Deporte, mr. Gerlien Croes, ta sigui tuma paso concreto hunto cu Departamento di Obranan Publico (DOW) pa implementa e programa di mantencion pa e instalacionnan deportivo na Aruba.
Durante e prome fase di ehecucion, e ekiponan tecnico di DOW y Ministerio di Deporte a traha man den man riba mantencion di varios veld y cancha deportivo, incluyendo Savaneta Ballpark na Savaneta y Veld di Juventud Tanki Leendert (baseball) na Noord den fin di siman.
E plan di accion aki ta parti di e strategia sostenibel pa garantisa cu cada facilidad deportivo ta ricibi e cuido necesario pa sigui sirbi nos comunidad y nos deportista cu orguyo.
“Mantencion ta clave pa sostenibilidad. Nos ta kere den deporte como un instrumento di desaroyo social, y pa logra esaki, e infrastructura mester ta na su miho condicion”, Minister Gerlien Croes a enfatisa.
E colaboracion continuo entre DOW y e Ministerio ta busca pa establece un sistema di mantencion preventivo y periodico, sigurando transparencia y eficiencia den uzo di fondo publico.
Minister Gerlien Croes a expresa su gratitud na DOW y na tur colaboradornan cu ta contribui cu dedicacion y profesionalismo, y a reafirma cu e ministerio ta compromete pa amplia e programa di mantencion pa mas instalacionnan deportivo durante e proximo fase di implementacion.
Cu e esfuerso sostenibel aki, Aruba ta move paso pa paso pa un infrastructura deportivo fuerte, funcional y digno di e potencial di nos atleta y comunidad.