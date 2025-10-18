Minister di Deporte y Educacion, mr. Gerlien Croes, a reuni recientemente cu e National Compliance Platform (NCP) pa trata un tema fundamental pa deporte na Aruba: Anti-Doping. E reunion a enfoca riba e rol di Aruba den cumplimento cu e UNESCO Convention against Doping in Sport y e importancia di contiuacion na fortifica un cultura di deporte limpi, sano y husto.

Durante e dialogo, a presenta e plan di accion pa amplia e nivel di concientisacion den scolnan, clubnan deportivo y entre atletanan, pero tambe pa fortalece ley y control riba productonan cu ta drenta Aruba. E obhetivo ta pa garantisa cu nos deportistanan ta competi den un ambiente sigur y husto, y cu Aruba ta sigui cumpli cu e standard internacional di deporte limpi.

Minister Gerlien Croes a expresa su aprecio pa e dedicacion di e NCP cu ta activo desde 2024 y nan compromiso continuo cu ta mustra den beneficio di bienestar di nos deportistanan y nos pais. “Nos mester sigui traha proactivamente pa crea un cultura di deporte sano y integro. Educa, orienta y crea consciencia ta clave pa logra esaki”, Minister Gerlien Croes a bisa.

Adicionalmente, a comparti cu pa 2025 UNESCO a declara Aruba “compliant” riba su cumplimento cu e convencion, un logro di orguyo nacional, pero cu ainda tin algun punto di mehoracion cu NCP a compromete pa duna prioridad.

E plataforma ta mira tambe pa e introduccion di Anti-Doping den curriculum escolar, pa asina forma un generacion di deportistanan consciente y responsabel.

Finalmente, NCP ta planifica pa organisa un Anti-Doping Symposium den 2026 hunto cu Comite Olimpico Arubano (COA) — un paso mas den promove deporte cu ta basa riba integridad, respet y salud.