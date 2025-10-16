Den un momento historico pa Aruba, ta firma un Samenwerkingsconvenant entre e Minister di Relacionnan den Reino, Educacion, Hubentud, Innovacion y Deporte, mr. Gerlien Croes y e Minister di Husticia, Integracion, Energia y Transporte Publico, mr. drs. Arthur Dowers y e Federacion di Ahedres di Aruba. E acuerdo ta habri caminda pa participacion di detenidonan den e Korrectie Instituut Aruba (KIA) den e programa internacional Chess for Freedom, un iniciativa di e Federacion Mundial di Ahedres (FIDE).
Minister Gerlien Croes a subraya cu e programa ta representa hopi mas cu simplemente un actividad deportivo:
“Nos ta kere den un sistema educativo inclusivo y humano. Ahedres ta un instrumento poderoso pa stimula pensamento critico, disciplina, y auto-dominacion — y na mes momento, pa prepara un persona pa re-integra den sociedad cu un mente renoba y un sentido di responsabilidad”.
Un alianza pa re-integracion y desaroyo humano
E programa Chess for Freedom ta un plataforma cu ta usa e deporte di ahedres pa stimula habilidad cognitivo, creatividad y interaccion social di detenidonan. A traves di e convenio, Gobierno di Aruba ta formalisa e colaboracion cu a haci posibel pa KIA bira parti structural di e programa, sigurando cu nos detenidonan por sigui un trayecto educativo y motivacional durante su estadia.
Ministernan encarga ta garantisa e condicion di siguridad y tambe a pone disponibilidad na e computernan necesario. Federacion di Ahedres Aruba, bou di liderazgo di su presidente Sra. C. Pesqueira, lo yega cu material, trainer y torneo pa guia e detenidonan den e proceso.
Educacion cu ta drecha bida
Minister Gerlien Croes a enfatisa cu e iniciativa aki ta un ehempel concreto di un maneho basa riba inclusion y reintegracion social:
“Nos ministerio ta keda compromete pa crea un sistema cu no ta laga ningun hende atras. Apesar di ta den situacionnan dificil, nos ta uza educacion y deporte pa drecha bida, inspira mente, y duna speransa. Aruba mester sigui e caminda di un pais cu ta inverti den capacidad humano, den cada ser humano”.
Evaluacion y sostenibilidad
E convenio tin un duracion di tres aña, cu evaluacion anual pa midi resultado y busca mehoracion continuo. Esaki ta garantisa cu e proyecto lo sigui desaroya na un manera sostenibel y cu e beneficionan pa e detenidonan y pa sociedad ta keda garantisa.
Un paso mas den e transformacion social cu ta dirigi pa un Aruba di oportunidad
Minister Gerlien Croes a firma e convenio den contexto di su vision mas amplio pa un transformacion profundo di e sistema educativo y social di Aruba.
“Nos no por sigui mira educacion manera algo cu bo ta haya solamente na scol. Educacion ta un instrumento pa transforma bida, pa traha un sociedad mas husto y mas humano. E programa aki ta mustra cu ora gobierno y institucionnan traha hunto, nos por bira ehempel di speransa y oportunidad pa otro paisnan tambe”.
Minister Gerlien Croes ta felicita tur nos detenidonan cu a representa Aruba den e “Intercontinental Online Chess Championship for Prisoner” dia 14 y 15 di October ultimo, y ta desea nan tur clase di exito den nan siguiente participacionnan.