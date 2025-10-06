Stichting EPB a marca un paso historico pa educacion na Aruba cu e lansamento oficial di Fix-Papiamento y e modulo Caribisch Keuken. Dos proyecto innovativo cu ta uni tecnologia, idioma y nos herencia culinario, y cu ta mustra claramente e vision di EPB pa sigui modernisa y fortifica e sector educacional.
Fix-Papiamento ta un plataforma digital interactivo cu ta duna oportunidad pa studiantenan siña papiamento den un manera dinamico y actualisa. A traha cu sosten di docentenan y alumnonan mes, e metodo aki ta un avance grandi cu ta pone papiamento den un bachi digital pa por sigui ta compatibel cu otro idiomanan escolar.
E modulo Caribisch Keuken, diseña den colaboracion cu e chef y editor di examen di EPB, ta reforsa nos herencia culinario y ta duna studiantenan un les acredita riba nivel MBO. E proyecto aki ta un union di orguyo cultural cu formacion profesional.
Minister di Educacion, mr. Gerlien Croes, a expresa su orguyo y aprecio pa cu e proyectonan aki: “Esaki ta un gran logro pa Aruba. Nos ta mira dos proyecto cu ta integra idioma, cultura y innovacion, algo cu lo sin duda fortifica educacion y forma parti di nos desaroyo nacional. Mi ta sumamente orguyoso di tur esnan cu a y ta forma parti di esaki – di Stichting EPB te na staff, comision y partnernan cu a haci esaki posibel”.
E lansamento di Fix-Papiamento y Caribisch Keuken ta cay den marco di e celebracion di 30 aña di existencia di EPB na mes momento, un aniversario cu ta pone enfasis riba tres decada di dedicacion, crecemento y innovacion den educacion profesional.