Durante un bishita inspirativo y informativo na Instituto Pedagogico Arubano (IPA), Minister di Relacionnan den Reino, Educacion, Hubentud, Innovacion y Deporte, mr. Gerlien Croes, a hiba combersacion cu e team di maneho y docentenan riba e rol vital cu IPA tin den forma y desaroyo di nos sistema educativo na e momento aki y pa futuro.
Bou guia di Directora General, drs. Marilyn Richardson, e bishita a duna un bista amplio di e vision, oportunidadnan y retonan cu IPA ta enfrenta. Den un atmosfera di dialogo abierto y constructivo, e team di IPA a comparti nan pensamento y preocupacionnan y tambe nan deseonan. Minister Gerlien Croes a splica e direccion y metanan pa futuro di educacion na Aruba y a amplia riba topiconan cu ta di sumo importancia actualmente, entrenan e oferta di programanan cu IPA ta ofrece, cambionan di populacion na nos scolnan, idioma di instruccion y mucho mas.
Minister Gerlien Croes a enfatisa cu IPA ta e institucion cu ta carga e responsabilidad principal pa sigui forma nos educadornan. E reunion a enfatisa importancia di dialogo y traha man den man pa logra un sistema educativo moderno, inclusivo y di calidad halto, cu por satisface e necesidadnan cu nos tin pa cu e formacion di nos mucha- y hobennan y comunidad en general.
E encuentro a conclui cu un sentimento di cooperacion y inspiracion, y cu un compromiso renoba pa sigui traha riba e transformacion educativo cu Aruba mester pa prepara su comunidad pa e reto y oportunidadnan di futuro.