Gobierno di Aruba ta anuncia un paso importante pa fortalece e sistema di cuido y educacion trempan pa nos muchanan. Burea Kinderopvang, lo resorta bou di Inspectie Onderwijs, marcando asina un etapa nobo y crucial den maneho y control di e ley cu ta regula cuido infantil na Aruba.

Esaki ta parti di un proceso amplio di modernisacion y evaluacion di e ley di kinderopvang, cu ta busca mehoracion continuo di e structura operacional y di control. Obhetivo principal ta pa asina fortalece siguridad y bienestar di tur mucha, y pa asegura cu tur centro di cuido ta opera den un manera sigur y educativo.

Analisis di cambionan legal pa un implementacion mas efectivo, ta necesario y lo tuma luga. Ademas lo haci evaluacion den un perspecto pedagogico, pa asegura cu tur medida cu ser tuma ta contribui den desaroyo integral di e mucha.

Importante tambe pa menciona cu e Codigo di Proteccion lo cay bek bou di Sociale Zaken, pa reforsa proteccion social di nos muchanan.

Esaki ta un paso adelanta den vision di Gobierno pa crea un sistema di cuido infantil fuerte, sigur y educativo, preparando asina nos muchanan pa un futuro yen di oportunidad y bon proteha.