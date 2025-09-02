Despues di 12 aña, Aruba lo regresa pa participa den e prestigioso Consejo Centroamericano y del Caribe de Deportes (CONCECADE). Nos ultimo participacion tabata den aña 2013, y awe nos isla ta cla pa bira parti di e edicion 2025 cu lo tuma luga for di 1 te cu 10 di november na Cordoba, Colombia.

E delegacion di Aruba lo consisti di 16 hoben, cu lo defende nos bandera nacional den un total di 6 deporte: atletismo, hisamento di peso, ahedres, landamento, basketball 3×3 y para-atletismo. Un grupo diversifica, carga di pasion y talento, cu ta cla pa pone Aruba riba mapa deportivo di nos region.

Participacion den CONCECADE ta representa un momento historico pa Aruba, pa motiva nos hobennan y pa fortifica deporte escolar. Pa edicion 2027, e seleccion di atletanan cu lo representa Aruba lo wordo basa riba nan prestacion den weganan escolar, stimulando un cultura di deporte, disciplina y participacion for di banda di scol.

Ministerio di Deporte ta enfatisa cu esaki ta un gran paso den marco di incentivacion di deporte escolar y un ehempel bibo di con nos hobennan por desaroya nan potencial y representa Aruba dignamente riba tarima internacional.