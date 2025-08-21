Den parlamento Gabinete AVP-FUTURO lo defende e prome cambio di e presupesto 2025. Manera ley ta prescribi e presupuesto di Pais Aruba mester tin hunto cu AZV, SVb, ATA, Serlimar, SEPB y UA un resultado financiero di minimo 1 porciento di e producto interno bruto.

E cambio di presupuesto 2025 tin un surplus premira di 2.6 porciento of 187.2 miyon florin. Di e 187 miyon, 87.5 miyon florin ta e saldo financiero premira pa Pais Aruba (+1.2%) y 99.7 miyon florin ta e saldo financiero combina premira pa AZV, SVb, ATA, Serlimar, SEPB y UA.

Uzo di e surplus premira di Presupuesto di Aruba ta mara na e ley di supervision. No sin mas por uza e surplus aki. Ley ta bisa cu 1 porciento mester bai pa paga debe. Y e extra surplus, loke ta extra riba e 1 porcienta lo aplica e “meevallersbeleid”. E Meevallersbeleid ta implica cu di e extra surplus, 50 porciento ta bai pa paga debe y 50 porciento ta bai inversion pa stimula economia.

Kico esaki ta nifica pa e surplus premira pa 2025?

Pa loke ta trata e surplus premira pa Pais Aruba, di e 87.5 miyon florin un suma di 80.3 miyon florin lo bai pa paga debe, y 7.2 miyon florin lo bai pa haci inversionnan den economia. Esaki ta loke ley ta bisa. Den caso di e entidadnan cu ta forma e sector colectivo. Resultado financiero di ATA pa un parti ta wordo reserva pa ATA y e resto ta bai bek den caha di gobierno. Pa AZV y SVb, e resultado financiero lo wordo reserva. Actualmente ley no ta permiti pa haci uzo di e extra surplus di SVb y AZV.

Den cuadro di e tratamento di presupuesto 2025 y bai dilanti ta importante cu tur hende ta na altura cu e uzo di e surplus ta mara na ley. E surplus no ta un suma di placa cu sin mas por wordo uza sin tene cuenta cu e cuadro legal y su impacto riba finansa publico.