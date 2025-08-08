en un acto oficial simbolisando e spirito di cooperacion, Minister di Finansa, Asunto Economico y Sector Primario, Geoffrey Wever, tabata presente durante e recepcion riba e Buque Escuela ARC Gloria di Colombia cu ta di bishita na Aruba.

“ARC Gloria no ta simplemente un barco. E ta un emblema flotante di diplomacia, excelencia educativo y tradicion maritimo. Su presencia na nos isla ta testimonio di e laso historico y amistad firme entre Aruba y Colombia di casi 200 aña,” Minister Wever a enfatisa.

E bishita di e barco Colombiano ta tuma luga den un contexto di relacionan fuerte entre Aruba y Colombia, particularmente riba tereno di desaroyo economico y cooperacion maritimo. Pa Aruba, lama no ta separa pueblo, sino ta un brug strategico pa conecta, pa stimula comercio y pa inspira innovacion.

“Nos presencia permanente mediante Holland House na Bogotá y e interes creciente di empresanan Arubano pa haci negoshi cu Colombia ta refleha un deseo real pa expande nos laso comercial cu e pais bisiña. E misionnan comercial exitoso di ultimo añanan tabata solamente un comienso,” Minister Wever a bisa.

Aruba ta mira oportunidad real den futuro pa importacion di productonan alimenticio, manera carni y galiña for di Colombia y e idea pa formalisa un tratado entre Aruba y Colombia ta un paso firme pa stimula inversion y crecemento comercial entre e dos paísnan.

“Relacionnan di amistad den region no ta simplemente diplomatic,; nan ta e base di un economia sostenibel y prosperidad inclusivo pa e pueblo Arubiano y Colombiano,” Minister Wever a conclui.

Minister Wever ta haci un yamado fuerte pa sigui traha hunto riba relacionan regional, basa riba respet mutuo, oportunidadnan economico y un sintimento di union den Caribe.