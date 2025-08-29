Minister di Finansa Geoffrey Wever ta informa cu Presupuesto 2026 a wordo entrega na Parlamento segun ley. Ley di comptabilidad ta bisa cu e presupuesto di Pais Aruba pa e aña binidero mester wordo entrega prome cu 1 di september. Banda di entrega esaki na tempo, e presupuesto 2026 ta cumpli cu normanan di presupuesto ancra den ley y tambe ta Despues di a huramenta na maart 2025, Gabinete AVP-FUTURO ta entrega prome cu 1 di september 2025 e Presupuesto 2026 cu un surplus di mas cu 1 porciento na Parlamento.

Entrega di e presupuesto 2026 a tuma lugar den sala di Parlamento. Presidente di Parlamento sr. Marlon Sneek via e scanning di un QR-code riba tablet di Minister Geoffrey Wever a ricibi na un manera inovativo e Presupuesto 2026.

Prioridad di maneho di Gabinete AVP-FUTURO ta un finansa publico duradero segun normanan di presupuesto ancra den ley y duna e beneficio di e desaroyo economico bek na comunidad. Presupuesto 2026 tin como punto di salida ehecucion di e Programa di Gobernacion 2025- 2028 como fundeshi di e esfuerzo colectivo na beneficio di desaroyo di tur hende.

E Presupuesto 2026 ta e refleho di compromiso di Gabinete AVP- FUTURO pa duna e beneficio di e desaroyo economico bek na comunidad. Aña 2026 ta continuacion di uzo di e presupuesto como instrumento strategico di maneho pa desaroyo di Aruba y duna bek na comunidad. Den e presupuesto 2026 Gabinete AVP-FUTURO lo aloca entre otro 50 miyon florin na inversion y 50 miyon florin na mehoracion di poder di compra. Den e presupuesto 2026 tambe tin e extra suma aloca pa e pago di extra 250 florin na Reparatietoeslag cu desde 1 di mei 2025 a wordo duna tur luna na tur pensionadonan.

“Despues di 5 luna den gobierno, Gabinete AVP-FUTURO ta entrega e Presupuesto 2026 na tempo segun ley ta bisa, ta cumpli cu e normanan di presupuesto y ta duna bek na comunidad. Un danki ta bai pa esfuerzo colectivo di ministernan di Gabinete AVP- FUTURO y e departamentonan Directie Financien y Directie Wetgeving en Juridische Zaken,” minister di Finansa Geoffrey Wever a expresa.