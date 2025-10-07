Dialuna tardi den sala di edificio di Ouderen Zaken Minister di Finansa, Asunto di Economico y Sector Primario, Geoffrey Wever, conhuntamente cu Minister di Cuido di Adulto Mayor sra. Wyatt-Ras, Ouderenzaken y Santa Rosa a firma un acuerdo pa asina crea actividad nan relaciona cu agricultura, cria y pesca.

E iniciativa aki ta algo pa stimula y promove participacion activo di nos adultonan mayor pa medio di initiativanan riba tereno di agricultura, cria y pesca. Esaki ta parti di e vision di Gabinete AVP-Futuro y asina duna contenido na e vision aki door di crea un ambiente accesivo pa nos adulto nan mayor tambe. E iniciativa aki lo sirbi dos proposcito cu ta stimula e sector primario como tambe e participacion activo di nos adultonan mayor.

Participacion activo di nos adultonan mayor den nos sociedad ta algo cu ta benificia nan pa sigi cu un bida digno y saludabel. Nan conocemento y experencia ta uno balioso cu ta fortifica nos pais.

“Mi ta contento di mira con awe dos Ministerio y institutonan ta bin hunto pa e bon comun,” Minister Wever a cuminsa ta bisa, “Mi kier a gradici Ministerio di Asuntonan di Adulto Mayor hunto cu Ouderenzaken y Santa Rosa pa a bini cu e bunita projecto aki y ta invita tur adulto mayor pa sigi esaki di serca pa asina ta al tanto di actividad nan unda nan por participa na dje, paso nan merece un bida digno, inclusivo, sostenibel y humano den nos comunidad.”

Santa Rosa y DOZ lo organisa diferente proyectonan cu ta uni movemento, naturalesa y comunidad . Manera:

Fiesta den Hardin: un actividad anual y inclusivo pa adultonan mayor na Santa Rosa, caminda alegria, naturalesa y encuentro social ta central.

Hardin rond di casnan di cuido: pa crea un ambiente trankil, agradabel y saludabel na casnan di cuido, caminda adultonan mayor por ta activo y relaha den contacto cu naturalesa.

Proyecto di pesca pa adultonan mayor y hobennan: pa uni generacionnan pa preserva tradicion y conocemento local di piscamento.

E acuerdo firma ta reforsa e colaboracion entre gobierno, institucionnan y comunidad pa promove bienestar social y salubridad, pa un Aruba mas fuerte, mas saludabel y mas humano.