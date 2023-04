SER ta un organo consultativo independiente estableci pa ley, cu ta duna conseho solicita of no solicita -gevraagd of ongevraagd advies- na Gobierno di Aruba riba temanan di mayor importancia riba tereno socio-economico. Pa medio di consulta mutuo, intercambio di opinion y argumentacion, e organo consultativo ta tuma decisionan referente e contexto, contenido y forma di consehonan, rapportnan di investigacion y notanan cu ta wordo presenta na gobierno riba maneho socio-economico.

E constelacion di SER ta consisti di un maximo di 9 representante di cual 3 representante di organisacionan di dunadornan di trabao, 3 representante di organisacionan di empleadonan y 3 experto independiente. Cada miembro tin un miembro suplente cu durante su ausencia lo ta su reemplasante durante reunionan.

Pa loke ta trata representantenan di ATIA e renombra Sr. Tristan Every como miembro y a nombra sr. Enrique de Cuba como miembro suplente.

Como representante di SIMAR a nombra sra. Angelique Roos- Qiujada como miembro di SER.

Pa loke ta trata expertonan independiente a nombra sra. Marilinda Mansur- Croes como miembro independiente y como miembronan suplente, sr. Igmar Reyes y sr. Robert Moons.

Den e mesun proceso aki tambe a despedi di sr. Ronnie van Trigt como miembro suplente representando ATIA y sra. Josephine Albertus como miembo representando SIMAR.

Minister di Asuntonan Economico, Comunicacion y Desaroyo Sostenibel, Geoffrey Wever ta desea e miembronan nobo di SER exito cu e tarea importante aki y ta gradici ex- miembronan pa nan contribucion. SER su consehonan, rapportan di investigacion y notanan ta instrumentonan esencial y cu balor agrega pa e proceso completo di maneho y asina tambe riba desaroyo di Aruba.