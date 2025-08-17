Minister di Finansa Geoffrey Wever ta informa cu e prome cambio di Presupuesto 2025 lo wordo trata diaranson 20 di augustus pa Parlamento di Aruba. Riba 28 di maart e Presupuesto 2025 a wordo aproba unanimamente pa Parlamento.

Riba e mesun dia cu e gobierno nobo a wordo huramente, Gabinete AVP-FUTURO via un nota di cambio a duna bek di biaha na comunidad. Cu aprobacion di e nota di cambio di Gabinete AVP-FUTURO a baha e tarifa di inkomstenbelasting di 10 porciento pa 0 porciento, a hisa e suma di Reparatietoeslag pa 21 mil pensionado cu 250 florin extra tur luna desde 1 di mei y a baha e accijnzen riba gasolin y diesel pa tur usuarionan cu 10 cent tambe desde 1 di mei. Tambe a subi e suma pa inversionnan di gobierno cu 30 miyon florin extra.

Meta primordial di Gabinete AVP-FUTURO ta un finansa publico duradero segun normanan di presupuesto ancra den ley y duna e beneficio di e desaroyo economico bek na comunidad. E nota di cambio di Gabinete AVP-FUTURO ta cumpli cu un saldo financiero di minimo 1 porciento pa e sector colectivo manera e Landsverordening Aruba Financieel Toezicht ta prescribi. Den e nota di cambio trata y aproba unanimamente pa Parlamento di Aruba, e saldo financiero pa Pais Aruba ta 1,1 porciento di e Producto Interno Bruto y pa e sector colectivo di 1,5 porciento.

Despues di casi 5 luna, Gabinete AVP-FUTURO lo defende e prome nota di cambio di e Presupuesto 2025. E prome nota di cambio tambe ta cumpli cu un saldo financiero di minimo 1 porciento pa e sector colectivo manera e Landsverordening Aruba Financieel Toezicht ta prescribi.

Gabinete AVP-FUTURO ta invita tur hende pa sigui e reunion publico den sala di parlamento riba 20 di augustus. Ta importante pa e publico sigui e reunion aki cu ta trata e finansa publico di nos pais segun minister di Finansa Geoffrey Wever.