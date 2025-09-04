Diahuebs ultimo, minister di Finansa, Asunto Economico y Sector Primario, mr. Geoffrey Wever, durante un rueda di prensa a anuncia cu e destaho pa e proyecto di renobacion di e pier di Brisas e keda cla.
Despues di a haci un recorrido rona di Aruba pa mira y evalua e estado di e piernan rond di nos isla cu ta asina importante pe e sector di pesca y pa recreaccion pa nos comunidad, recientemente, cu e cambio di presupuesto 2025, a aloca 500 mil florin pa inverti den renobacion di e piernan rond di nos isla. E prome pier cu Gobierno AVP-FUTURO ta bay renoba, ta e pier di Brisas del Mar na Savaneta.
Den cuadro di e Programa di Gobernacion AVP-FUTURO 2025-2028 den cual un di e metanan di maneho pa Sector Primario ta pa inverti den mehoracion di infrastructura di agricultura, cria y pesca, gobierno ta cumpli cu e compromiso cu a haci cu comunidad.
“Mi ta satisfecho y orguyoso di por ta para akinan pa anuncia cu e proyecto aki lo bay inicia den algun dia. E piernan rond di nos isla ta forma parti esencial di e infrastructura importante pa e sector di pesca por crece y contribui pa nos por subi e nivel di seguridad alimenticio pa Aruba”, minister Wever a expresa.
