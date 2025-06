Diabierna atardi Parlamento di Aruba, a trata e ley ๐—Ÿ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ๐˜€๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐—ผ๐—ฟ๐—ฑ๐—ฒ๐—ป๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—•๐—ฒ๐˜€๐˜๐˜‚๐˜‚๐—ฟ๐˜€๐—ฟ๐—ฒ๐—ฐ๐—ต๐˜๐—ฒ๐—น๐—ถ๐—ท๐—ธ๐—ฒ ๐—›๐—ฎ๐—ป๐—ฑ๐—ต๐—ฎ๐˜ƒ๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—–๐—ผ๐—ป๐˜€๐˜‚๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ป๐—ฏ๐—ฒ๐˜€๐—ฐ๐—ต๐—ฒ๐—ฟ๐—บ๐—ถ๐—ป๐—ด cu Minister Geoffrey Wever a presenta pa aprobacion. Cu e Ley aki Aruba Fair Trade Authority (AFTA), banda di tin e autoridad pa regula e mercado pa competencia husto, evitando formacion di cartel di negoshi y acuerdonan ilegal di prijs, awor AFTA ta ricibi un rol crucial den proteccion di e consumidor, cu mas poder pa actua contra abuso y violacion sistematico di derecho di e consumidor.

“Awo Aruba a drenta un temporada nobo unda nos por ofrece proteccion na e consumidor”, minister Geoffrey Wever a cuminsa bisa, โ€œE consumidor ta un actor sumamente importante den nos economia y lamentablemente pa hopi aรฑa no a haya atencion. Awor cu e ley nobo aki e consumidor lo haya e proteccion huridico cu e merece. E intencion ta cu e ley ta drenta na vigor 1 oktober 2025.โ€

Minister Wever a presenta e Landsverordening Bestuursrechtelijke Handhaving Consumentenbescherming despues di mas o menos 18 luna di trabow intensivo, y diabierna e ley a wordo aproba unanimante, pues fraccion di AVP, FUTURO, MEP y PPA a vota na fabor.

Riba iniciativa di Minister Geoffrey Wever AFTA a bira operacional 1 januari 2024, cu e tarea principal pa preveni cu empresanan cu tin monopolio trata nan clientenan inhustamente loke riba su mes ta facil ya cu den caso di un monopolio, e cliente no tin otro opcion, ya cu no tin otro empresa ta ofrece e servicio of producto. Tambe AFTA por actua ora cu companianan ta bin hunto y traha deals pa parti e mercado, dus cu ta dicidi hunto con nan ta ofrece servicio y na cua prijs, pues stroba competencia husto. Competencia husto na final di dia tin como consequencia cu e consumidor ta haya miho prijs pa producto y servicio.

Awor cu e Landsverordening Bestuursrechtelijke Handhaving Consumentenbescherming a drenta na vigor esaki ta trece varios cambio clave pa e consumidor. E cambionan aki ta significa cu AFTA por investiga y tuma accion contra propaganda falso, manipulacion di consumidor, of producto y servicio cu no ta cumpli cu su calidad prometi y no ta duna garantia. AFTA por actua y sanciona (si mester) esnan cu no ta cumpli cu e derecho di e consumidor.

Consumidornan ta haya un portal digital, unda nan por haya informacion riba nan derecho, y den caso cu e consumidor ta sinti cu a viola su derecho, e por entrega un keho di forma mas facil. Si ta resulta cu ta un patronchi sistematico, AFTA tin tur autoridad pa actua. Si ta un keho individual AFTA lo referi e keho aki pa Departamento di Asuntonan Economico cu lo guia e consumidor den e caso individual.

Minister Wever kier a gradici tur e profesionalnan cu a traha duro pa por a logra traha e ley aki y cu awe Aruba tambe tin su ley pa proteha cada consumidor y tambe ta gradici e fraccion di AVP, FUTURO, MEP y PPA pa sostene e ley aki. Pa tur informacion tocante e ley nobo aki y kiko e ta significa pabo por bishita e website di AFTA riba www.afta.aw.