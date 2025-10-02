Minister di Finansa, Economia y Sector Primario Geoffrey Wever ta anuncia cu Gobierno a aproba e maneho pa participacion y dividendo den companianan estatal, e asina yama “Deelnemingenbeleid y Dividendbeleid”. “Un momento sumamente importante pa gobernacion di Aruba”, segun Minister Wever.

E desaroyo di un “Deelnemingbeleid y dividendbeleid” ta un proyecto den Landspakket y tin como meta crea e cuadro regulatorio den cual gobierno na un manera consistente y transparente ta duna contenido na su rol como accionista den companianan estatal y distribucion di dividendo (ganashi).

Departamento di Finansa hunto cu KPMG Corporate Finance y PKF Aruba a desaroya pa gobierno un maneho di participacion y dividendo, incluyendo un plan di ehecucion. E maneho ta describi e diferente rol y responsabilidadnan y ta delinea e cuadro con gobierno via companianan estatal ta logra metanan di maneho y entradanan na bienestar general di Aruba. E maneho aki ta basa riba investigacion den miho practicanan (regional) y normanan internacional.

Cu aprobacion di di e “Deelnemingen- en dividendbeleid” pa Conseho di Minister, gobierno ta dal un stap solido di su maneho y responsabilisacion pa cu companianan estatal. Companianan estatal tin como meta sirbi e bienestar general di nos comunidad. Maneho di dividendo mester ta basa riba principionan di distribucion cu ta salbaguardia interes publico y ta garantisa continuidad y credibilidad di companianan di gobierno. Ademas e maneho di dividendo mester garantisa cu companianan di gobierno por haci inversionnan necesario a largo plazo.

Awor cu gobierno a aproba e “Deelnemingenbeleid y Dividendbeleid”, e siguiente paso ta un plan di ehecucion y introducion di e Ley di Corporate Governance pa garantisa na un manera consistente y transparente e maneho di companianan estatal di gobierno. Companianan cu tin e meta di sirbi e interes publico y pusha e desaroyo di Aruba segun minister Geoffrey Wever.

“Mi ta gradici Departamento di Finansa, KPMG Corporate Finance, PKF Aruba, e equipo di Landspakket y tur esnan cu a contribui na e “Deelnemingenbeleid y Dividendbeleid pa Gobierno y nos entidadnan estatal. Esaki ta un paso importante den mehoracion di gobernacion na Aruba. Desde awe tin un era nobo pa maneho di empresanan estatal. Di forma aki Gabinete AVP-FUTURO ta duna contenido na nos compromiso cu nos lo percura pa bon gobernacion y modernisacion di nos pais”, segun Minister Geoffrey Wever.