Gobierno di Aruba, por medio di Minister di Finansa, Asunto Economico y Sector Primario, mr. Geoffrey Wever, den colaboracion estrecho cu diferente partnernan local y internacional, ta lansa cu orguyo e prome mision comercial di e programa “StartAruba”, dirigi specificamente na empresarionan hoben, local y inovativo di nos isla.

E mision ta representa un paso concreto den e vision di Programa di Gobernacion AVP-FUTURO 2025-2028, pa stimula crecemento economico sostenibel y promove innovacion y emprendemento entre nos hobennan local.

E iniciativa a nace casi un aña pasa, basa riba un idea di señor Vincent Storemans, representante di Reino Hulandes na Aruba, cu a introduci e Minister Wever na señor Michael Dooijes, fundador di e exitoso programa ScaleNL na Hulanda. ScaleNL a duna hopi resultadonan positivo, asistiendo empresanan hulandes pa crece y expande nan negoshi te na Silicon Valley, haya mercadonan nobo y atrae inversionistanan internacional.

Inspira pa e exito aki, señor Dooijes a ofrece su mes y su experiencia pa yuda Aruba funda un plataforma similar: StartAruba. Awe, e idea ey a bira realidad cu salida di e prome delegacion comercial Arubiano pa Atlanta, Merca.

E partnership pa StartAruba ta abarca un grupo amplio di partnernan strategico manera Aruba Bank NV, Setar N.V., Impact Hub Aruba, Frapa Real Estate, Camara di Comercio y Industria di Aruba, Consulado General di Reino di Hulanda na Atlanta, y tambe Ministerio di Asuntonan Exterior di Hulanda.

E colaboracion estrecho entre e sector publico y sector priva, y entre Gobierno di Aruba y Gobierno di Hulanda, ta reforsa e compromiso pa crea un ecosistema dinamico pa innovacion y emprendemento.

Como parti di e mision, nuebe empresarionan Arubiano visionario a wordo selecciona pa representa Aruba na Venture Atlanta Conference, un di e conferencianan tecnologico y di inversion mas importante na Merca. E empresarionan lo haya coaching y training di expertonan internacional manera señor Dooijes mes, participa den workshops y eventonan pa network, y tin oportunidad pa pitch nan idea directamente na inversionistanan di nivel mundial.

“E proyecto StartAruba ta un resultado concreto di un idea cu a nace un aña pasa y cu awe ta bira realidad. Mi ta sumamente contento y orguyoso cu, danki na e colaboracion di tanto partnernan local como internacional, nos por duna nos empresarionan hoben e oportunidad real pa crece, busca mercadonan nobo y amplía nan horizonte,” Minister Geoffrey Wever a declara.

“Esaki ta un paso directo den evision di gobierno AVP-FUTURO pa fortalece nos economia, promove innovacion y crecemento sostenibel, y yuda nos hobennan pa converti nan talento den exito empresarial,” Minister Wever a agrega.