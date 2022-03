Siman pasa Minister Geoffrey Wever hunto cu Stichting Qredits Microfinanciering Aruba, representa door di señor Elwin Groenevelt, Director General di Qredits, a firma un Memorandum of Understanding (MoU) pa apoya “midden en kleinbedrijven” (MKB) na Aruba den e fase di recuperacion despues di e crisis di Corona. Qredits ta estableci desde 2017 na Aruba y ta otorga credito social pa stimula entrepreneurship door di ofrece un “micro-krediet” y tambe ta mentor entrepreneurs pa habri un negoshi exitosamente y brinda demas asistencia. Desde establecimento di Qredits a otorga alrededor di 300 prestamo na un balor di alrededor 11 miyon florin. E crisis di Covid-19 tabata un golpi duro pa e MKB. A pesar di e proyeccionnan economico positivo, hopi comerciante di MKB tin dificultad financiero. Qredits a aserca Minister di Asunto Economico cu e peticion pa un contribucion financiero na balor di Afl. 150.000,- den aña 2022 den cuadro di e programa di recuperacion economico di Aruba. Door cu Gobierno di Aruba ta kere den stimula entrepreneurship, gobierno lo duna un contribucion financiero na Qredits na balor di Afl. 150.000,-. Cu e fondonan aki Qredits por ofrece diferente “recovery loans” na un interes mas abou compara cu e tarifa di e “micro-kredieten” regular. Qredits lo continua cu guia di entrepreneurs den hacimento di negoshi den temponan dificil y lo organisa diferente programa di training pa comerciantenan cu ta bai cuminsa un negoshi, manera dos training “Small Business Academy” pa 40 persona cu ta aspira pa bira comerciante y diferente proyecto piloto di e programa “Be Your Own Boss” pa 200 alumno/studiante di scolnan secundario y MBO. “E trabou di comerciante ta un di e trabounan mas dificil na mundo” segun director general señor Elwin Groenevelt. Ta dificil pa start-ups haya financiamento na e banconan regular. Qredits ta e organisacion cu ta yuda start-ups cu traha nan business plan y cu financiamento pa por habri nan negoshi na un bon manera. “Nos ta haya hopi importante pa traha hunto cu Gobierno di Aruba na sostene desaroyo economico.” Pa minister Geoffrey Wever “stimula entrepreneurship ta parti di e vision di Gobierno di Aruba y di mi como Minister di Asunto Economico”. Qredits ta hunga un rol importante den e economia di Aruba door cu nan ta sirbi un segmento di e mercado cu tradicionalmente no tin acceso facil na financiamento. “E tipo di cooperacionnan aki ta importante y mi ta sigur cu ta bai tin mas oportunidad pa nos partner up cu Qredits of otro institutonan financiero”. Tambe ta spera di wak cu e mundo di MKBs, e start-ups y e personanan cu ta aspira pa bira comerciante por haya beneficio di e actividadnan aki y cu di e manera aki e economia di Aruba por sigui avansa.

