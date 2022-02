Departamento di Asunto Economico, Comercio y Industria (DEACI) a haci un investigacion riba economia informal, tambe yama “shadow economy” na Aruba. Esaki ta e prome biaha cu e grandura di economia informal ta wordo estima na Aruba a base di calculacionnan haci. E investigacion a wordo haci door di un specialista renombra internacionalmente den area di economia informal, Professor Doctor Friedrich Schneider hunto cu specialista local drs. Jason Lejuez, funcionario di maneho di e seccion di maneho economico y investigacion (Economisch Beleid en Onderzoek) di DEACI. Professor Schneider a publica extensivamente den revistanan economico cientifico y a traha como consultant den diferente organisacion, manera entre otro, Comision di Union Europeo di Brussels, Fondo Monetario Internacional (IMF) y World Bank. Siman pasa 16 februari, e resultadonan di e investigacion a wordo presenta na Minister Geoffrey Wever. E economia informal a wordo estima a base di calculacionnan haci pa e periodo di 1991 te cu 2021. E averahe di e grandura di economia informal pa e periodo 1991 te cu 2019 ta ekivalente na 18.8% di e Producto Interno Bruto (GDP). Pa e periodo 1991 te cu 2020 e averahe di e grandura di economia informal ta ekivalente na 19.7% di e GDP. E resultado averahe den cual aña 2020 ta inclui, ta mas halto door di e golpe na e sector turistico causa door di e pandemia di COVID-19. Banda di e rapport di e investigacion haci, tin un rapport cu recomendacionnan pa maneho. Un prome paso concreto ta forma un comision multi-departamental bou guia di DEACI pa yega na un plan concreto pa reduci economia informal na Aruba. Minister Geoffrey Wever: “Un porcentahe averahe di 19.7% pa e periodo di 1991-2020 ta halto. E investigacion tin recomendacionnan interesante pa gobierno di Aruba combati e fenomeno di economia informal door di percura cu e sumanan cu ta yega awor den e sistema inoficial, yega den e sistema official unda gobierno por recauda impuesto”. “Personanan cu ta traha den economia informal no ta disfruta di proteccion di derechonan laboral y no tin tur ora e acceso adecuado na seguridad social”. Minister Geoffrey Wever a wordo invita pa duna un discurso di apertura na e lectura di Professor Schneider duna na Universidad di Aruba pa un audiencia mas grandi diabierna 18 februari. E lectura aki a wordo organisa door di Universidad di Aruba den colaboracion cu Camara di Comercio y Industria Aruba (KvK), Aruba Trade and Industry Association (ATIA) y DEACI. Diamars 22 februari Professor Schneider a duna un presentacion na Ministerraad. Minister Geoffrey Wever: “No tin proteccion pa hendenan cu ta traha den economia informal, no tin proteccion pa e consumidor, tin “unfair competition” pa comerciantenan y gobierno di Aruba no ta ricibi e placa di impuesto necesario”. “Un metodo di procedemento integral ta necesario pa combati economia informal”.

Comments

comments