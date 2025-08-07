Minister di Finansa, Asuntonan Economico y Sector Primario, Geoffrey Wever, a subraya e rol fundamental di cooperacion entre Aduana y e brokernan durante e encuentro ‘Un rato cu Douane’, organisa pa Departamento di Aduana diaranson mainta.
“E reunion di awe no ta solamente un cita riba e calendario,” Minister Wever a bisa. “E ta un refleho di nos compromiso pa fortalece e laso di colaboracion, mehora comunicacion y traha riba un sistema di importacion cu ta eficiente, transparente y prepara pa futuro.”
Riba un isla manera Aruba, unda un gran mayoria di e productonan cu nos ta consumi ta wordo importa, un sistema logístico eficaz ta esencial pa bienestar di nos pueblo y pa sostene nos economia. Segun e minister, brokernan ta fungi como e brug vital entre sector priva y publico, asegurando cu regulacion ta sigui y proceso ta flui sin obstaculo.
“Hopi brokers a comparti nan preocupacion y a indica cu den nan concepto mester di mas personal pa por cumpli cu un demanda mas grandi, economia a crece, pero e cuerpo di Aduana no y tin un necesidad pa e containernan wordo geclear mas rapido. Esaki sigur ta un punto valido cu nos lo bai atende”, segun Minister Wever.
Durante e encuentro, e importancia di comparti e mesun vision a sobresali, no solamente pa atende cu preocupacionnan operacional, pero pa identifica oportunidadnan pa innovacion, mehora proceduranan, y fortalece relacion pa logra mihor resultadonan hunto.
Minister Wever a reafirma cu Gobierno di Aruba ta comprometi cu un proceso di modernisacion continuo. “Mi ta kere den e poder di colaboracion. Si nos integra y revoluciona e manera con nos ta traha hunto, tanto Aduana como Brokers lo por enfrenta e futuro cu confiansa y prepara Aruba pa mas progreso.”
E encuentro di awe ta un paso mas den e direccion corecto: un Aruba cu un sistema di importacion moderno, confiabel, y alabes adaptabel na lo cual ta rekeri di un economia den desaroyo.