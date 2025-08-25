Minister di Finansa Geoffrey Wever ta informa cu dialuna 25 di augustus Gabinete AVP-FUTURO lo sigui cu e tratamento di e prome cambio di Presupuesto 2025 di Pais Aruba. Riba 28 di maart e Presupuesto 2025 a wordo aproba unanimamente pa Parlamento. Despues di dos dia di e prome tanda di preguntanan di Parlamento y e contestacion di Gobierno, awe lo sigui cu di dos tanda di pregunta di Parlamento riba e prome cambio di Presupuesto 2025. E prome cambio ta cumpli cu un saldo financiero di Pais Aruba di minimo 1 porciento pa e sector colectivo manera e Landsverordening Aruba Financieel Toezicht ta prescribi, den e caso aki 1,2%, equivalente na Afl. 87.5 miyon.

Riba e mesun dia cu e gobierno nobo a wordo huramente, Gabinete AVP-FUTURO via un nota di cambio a duna bek di biaha na comunidad. Cu aprobacion di e nota di cambio di Gabinete AVP-FUTURO a baha e tarifa di inkomstenbelasting di 10 porciento pa 0 porciento, a hisa e suma di Reparatietoeslag pa 21 mil pensionado cu 250 florin extra tur luna desde 1 di mei y a baha e accijnzen riba gasoline y diesel pa tur usuarionan cu 10 cent tambe desde 1 di mei. Tambe a subi e suma pa inversionnan di gobierno cu 30 miyon florin extra. Ta importante menciona, cu e nota di cambio tawata un simpel re-shuffle di e presupuesto pa asina den su prome salida Gabinete AVP-FUTURO duna bek na tur hende.

Durante dos dia di tratamento Gabinete AVP- FUTURO a elabora riba e cambionan den e presupuesto di Pais Aruba. Pa un finansa publico sostenibel prioridad ta pa baha gasto operacional di gobierno pa crea espacio financiero pa por duna bek na comunidad. Hunto cu departamentonan, gobierno a percura pa esaki bay na un forma responsabel. Pa loke ta entradanan di gobierno, tin entrada adicional di 7.9 miyon florin ricibi di Banco Central di Aruba, 23 miyon florin extra di ATA y tambe gobierno a haya un entrada adicional 10 miyon florin di agio ora cu a emiti 165 miyon florin na bono na principio di e ana aki pa repaga debenan di pasado, mirando e producto financiero solido cu gobierno ta representa, sector priva tabata hopi entusiasma pa inscribi riba e bononan aki y a produci un agio di 10 miyon florin pa gobierno, cu tambe ta parti di cambio di presupuesto.

Importante pa informa cu e suma extra di 30 miyon cu riba 28 di maart 2025 cu Gabinete AVP-FUTURO a re-aloca lo bai, manera elabora ampliamente pa Minister- President Mike Eman entre otro pa inversionnan den barionan di De Vuyst y Bushiri, un MFA pa San Nicolas, renobacion di Arubahuis, renobacion di Reina Beatrix, revitalisacion di Oranjestad y piernan. Cu esaki Gabinete AVP-FUTURO ta cumpli pa un finansa publico duradero segun normanan di presupuesto ancra den ley y duna e beneficio di e desaroyo economico bek na comunidad.

Awe 25 di augustus lo sigui cu e tratamento di e cambio di presupuesto 2025. Un cambio cu ta cumpli cu lo cual ley ta stipula y tambe ta cumpli cu e compromiso di Gabinet AVP- FUTURO pa duna e beneficio di desaroyo economia bek na comunidad. E surplus proyecta no ta di ningun partido politico, no ta di ningun gobierno pero ta di pueblo, di tur hende cu ta contribui tur dia na e bienestar di Aruba, segun minister di Finansa, Asunto Economico y Sector Primario Geoffrey Wever.