Minister di Finansa Geoffrey Wever a reuni cu presidente sra. Lidewijde Ongering, miembro sr. Marion Agunbero, miembro sr. Hans Hoogervorst y secretario sr. Han van Midden di Colegio di Supervision Financiero Aruba (CAft) riba varios topico di sumo importancia pa finansa publico di Aruba.

Durante e reunion ameno minister Geoffrey Wever y CAft a elabora riba entregamento na tempo di e uitvoeringsrapportage kwartaal 2 2025 y presupuesto 2026. E segundo cambio di e presupuesto 2025, awor cu a ricibi conseho di Caft riba esaki, lo bai prome Raad van Advies pa despues wordo entrega na Parlamento di Aruba.

Tambe CAft a ricibi un update riba e trayecto legal pa crea e Fondo di Inversion pa cual lo aloca 50 miyon florin den presupuesto 2026. Na mesun momento tambe e trabaonan necesario ta wordo haci pa diferente departamento pa traha e Agenda di Inversion pa Aruba. Proyectonan den e Agenda di Inversion lo wordo financia na un manera structural cu fondonan publico den e Fondo di Inversion conforme e vision y maneho di Gabinete AVP-FUTURO. Meta di Fondo di Inversion ta pa tur aña aloco fondonan publico pa ehecuta inversionnan pa entre otro acelera e transicion energitico, mantencion di skolnan, embeyecimento di tur districto y pusha desaroyo di agricultura comercial pa diversifica Aruba su economia.

Minister Wever a informa CAft cu e “Deelnemingenbeleid y Dividendbeleid” a wordo finalisa y lo mester wordo aproba dor di conseho di minister mientras tanto esakinan a wordo aproba. Un componente esencial den maneho financiero ta introduccion di e ley corporate governance y ancra leynan di bon gobernacion pa companianan estatal. Ta premira cu pronto lo inicia e trayecto legal pa implementa esaki.

Dialogo continuo cu CAft ta forma un parti integral di e maneho financiero di Aruba pa un finansa publico duradero. Pesey ta importante pa regularmente reuni cu Caft. Conseho y recomendacionnan di CAft riba finansa publico ta den ehecucion y den liña cu e maneho financiero di Aruba segun minister Geoffrey Wever.