Dialuna ultimo, durante un ceremonia oficial di gran importancia pa nos sistema di husticia, Gobernador S.E. Alfonso Boekhoudt a huramenta dos hues nobo pa Aruba. Aki ta trata di señora mr. A.M.M. Vingerling y señor mr. I.L. Gerrits. Banda di fungi como hues na Aruba, nan lo fungi tambe como hues na Corte Comun di Husticia di Aruba, Corsou, St. Maarten y di Bonaire, Sint Eustatius y Saba.

mentacion a tuma luga na Cas Ceremonial di Gobernador, den presencia di Minister di Finansa, Asuntonan Economico y Sector Primario sr. mr. Geoffrey Wever, Vice-Presidente di Corte Comun, mr. Jane Jansen y famia di ambos hues.

Minister di Finansa, Asunto Economico y Sector Primario, señor mr. Geoffrey Wever, a representa Gobierno di Aruba den su capacidad di ad-interim pa Minister di Husticia, señor mr. Arthur Dowers. E ceremonia a simbolisa un paso crucial pa fortifica e structura di husticia y pa garantisa transparencia y proteccion di derecho di tur ciudadano.

“E nombramento di e huesnan nobo ta un acto di gran peso democratico y ta reafirma nos compromiso pa sigui fortalece nos institucionnan di husticia. Aruba mester un sistema hudicial solido, independiente y integro, y awe nos a dal un paso mas den e direccion pa logra esey,” asina Minister Wever a expresa.

Gobierno ta enfatisa cu e rol di e huesnan nobo lo fundamental pa garantisa respet pa ley, stabilidad democratico y confiansa den e sistema hudiciall. E ceremonia ta recorda nos cu husticia independiente ta un pilar esencial pa crecemento y prosperidad sostenibel di nos pais.