Minister Geoffrey Wever ta anuncia cu den cuadro di e programa di Union Europeo Green Overseas Program e compania Aleman Energynautics a cuminsa cu e proyecto pa contribui na e reducion di emision di CO2 door di cambia e autonan di gobierno pa autonan electrico. Pa ehecuta e proyecto Union Europa a pone 190.000 euro disponibel y ta wordo guia door di Expertise France cual ta un compania escogi pa Union Europeo pa haci e project management.
Meta di e proyecto pa yuda reduci emision di CO2 y baha gasto riba presupuesto di gobierno door di implementa un plan pa e transicion di e fleta di auto di gobierno pa autonan electrico. E proyecto ademas di e plan di transicion di e fleta di gobierno pa autonan electrico lo prepara un plan di adkisicion pa autonan electrico door di gobierno y un plan di maneho di desperdicio di baterianan di autonan electrico pa Aruba.
Riba peticion di minister Geoffrey Wever conseho di minister riba 28 di juni 2022 a bay di acuerdo pa haci e investigacionnan necesario pa facilita e transicion completo di e fleta di gobierno pa autonan electrico. Basa riba e aprobacion tambe cada departamento a haya e instruccion pa bai over pa autonan electrico na e momento cu un acuerdo di lease termina. DEZHI, CBS y Sedeco ya caba a cuminsa cu e transicion y a haya nan autonan electrico . Muy pronto lo cuminsa cambia e autonan di ministernan tambe pa autonan electrico.
Pa Aruba por haci e cambio completo pa energia duradero nos mester electrifica nos sociedad. Riba e tereno aki Gobierno ta tuma su ‘voorbeeldrol’ y a cuminsa cambia su fleta pa 100% electrico. E transicion aki lo baha e gastonan di gasolin, lo contribui na menos gasnan toxico manera oxido di nitrogeno y particulo fini cu por afecta negativamente nos salud. Banda di esaki, e transicion pa energia duraderol lo reduci nos dependencia di importacion di fossil fuels.
Cooperacion cu Union Europeo, y entre Elmar y Gobierno a demostra resultado concreto pa stimula e transicion di e fleta di gobierno na autonan electrico. Union Europeo lo uza Aruba como proyecto piloto cu lo sirbi como ehempel riba sostenibilad pa otro islanan. Ta premira cu den un periodo di 10 luna e compania Aleman Energynautics lo haci entrega di e resultadonan final na gobierno segun minister Geoffrey Wever.