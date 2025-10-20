Minister di Finansa, Asunto Economico y Sector Primario, mr. Geoffrey Wever, ta anuncia cu despues di un destaho publico, e empresa hulandes AAB a ser selecciona como instancia di ehecuccion pa traha e diseño técnico y e estudio di factibilidad economico di e proyecto Agri-Innovation Park (AIP).

E paso importante aki ta marca e comienso di e fase di implementacion di un di e proyectonan mas strategico pa Aruba, enfoca riba fortifica produccion local di alimentacion y haci nos sector agricola sostenibel.

Un paso strategico pa fortifica e base di nos produccion local

E Agri-Innovation Park (AIP) ta forma e curason di e programa Agripreneurial Development Program (ADP) cu Minister Wever a presenta den e Plan Nacional di Accion 2023–2025.

E iniciativa aki tin como proposito principal pa sostene agricultornan local y profesionalisa cultivo comercial den greenhouses na Aruba.

Den e AIP lo reuni greenhouses moderno, facilidadnan di entrenamento y tecnologia agricola innovativo pa amplia seguridad alimenticio y reduci dependencia di importacion.

Minister Geoffrey Wever, como minister responsable pa e Sector Primario, a enfatisa:

“E Agri-Innovation Park ta crea mas oportunidad pa nos agricultornan local. Door di inversion den tecnologia di cultivo moderno y desaroyo di conocemento, nos ta trahando pa un produccion alimenticio resiliente pa futuro di Aruba.”

Colaboracion amplio pa desaroyo integral di e sector primario

E proyecto ta wordo implementá den cooperacion estrecho cu Santa Rosa (DLVV), Directie Economische Zaken, Handel en Industrie (DEZHI), project manager señor Elwin Groeneveld, Aruba Agriculture Development Company N.V., y e Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) di e Landspakket y a wordo financia dor di Hulanda. Hulanda a paga pa e promer investigacionnan, e project manager y awor lo paga tambe pa fase aki.

E colaboracion aki ta parte di un programa mas amplio pa fortifica tur subsector den e sector primario, incluyendo ganaderia, pesca y agricultura tradicional, cada un cu su propio trayecto y plan di accion pa stimula crecemento y innovacion.

Seleccion transparente y basa riba criterio obhetivo

E destaho publico pa e encargo aki a tuma lugar den juli 2025 y tabata habri pa participante local y internacional.

Evaluacion a tuma luga basa riba criterionan claro y obhetivo, manera experencia den proyecto similar, calidad di plan di ehecucion, y e experticio multidisciplinario di e team.

Aunke hopi oferentenan a presenta propuestanan fuerte y creativo, e evaluacion a mustra cu AAB a destaca pa su experencia internacional y profundidad tecnico.

Nan propuesta tabata caracterisa pa un enfoke bon pensa, experencia global den desaroyo agricola den clima similar, y un metodologia claro pa logra e meta den e periodo planifica.

Project manager Elwin Groeneveld a declara:

“E destaho a tuma lugar den forma completamente transparente y di acuerdo cu reglanan di destaho. Mi ta satisfecho cu e cantidad di inscripcion, tanto di parti di companianan internacional como local. Esaki ta mustra cu e proyecto Agri-Innovation Park tin interes mundial. AAB a sobresali cu un plan fuerte y experencia global den proyecto innovativo di horticultura.”

Caminda pa fase di construccion

Den e lunanan nos dilanti, AAB lo traha bou di supervision di e team di proyecto di ministerio riba e diseño tecnico, estudio di factibilidad economico, y modelo financiero y operacional pa e AIP.

E resultadonan di e estudio aki ta spera pa principio di 2026, y lo forma e base pa e fase di construccion, programa pa inicia mas laat den 2026.

Minister Wever a agrega:

“Cu realisacion di e AIP, Aruba ta tuma un paso fundamental pa logra seguridad alimenticio sostenibel, desarroyo di conocemeento y diversificacion economico — un futuro den cual nos agricultornan ta hunga un papel esencial pa fortalecedi e economia di Aruba.”

Tocante di Agri-Innovation Park (AIP)

E Agri-Innovation Park ta wordo desaroya como un hub agricola moderno den cual tecnologia, conocemento y emprendemento ta bin hunto.

E parke lo consisti di un combinacion di kasnan di folio y kasnan di tipo Venlo, uzo di energia solar, almacenamento di awa, sistema di fertigacion y control climatico, facilidadnan di entrenamento, y un stacion comunal pa empake y refrigeracion.

E AIP ta destina pa agricultornan local, y e prome fase lo cubri aproximadamente 30.000 meter cuadra di kasnan productivo, ofreciendo espacio pa agricultornan local cu lo aplica metodonan moderno bou di guia y capacitacion di e AIP.

E proyecto ta reconoce e vulnerabilidad di cadena logistico global y e riesgonan geopolitico cu por afecta disponibilidad di alimento y materia prima.

Door di produci mas localmente y introduci sistema agricola inovativo, Aruba lo ta mas resistente na interrupcion di suministro internacional y lo fortifica seguridad alimenticio strategico di e isla.

Tocante di AAB Nederland

AAB Nederland ta un adviesbureau prominente cu ta opera den e sector di horticultura y energia, tanto nacional como internacional.

Cu un team multidisciplinario di rond 60 specialista den area di Corporate Finance, Techniek & Engineering, Energia, Calor, Inmobiliario y Desaroyo Espacial, AAB ta ofrece solucionnan integra y efectivo.

Door di su conocemento profundo y colaboracion cercano cu companianan lider, institucionnan financiero y gobierno, AAB ta contribui significativamente na un sector agricola y energetico innovativo, competitivo y sostenibel.